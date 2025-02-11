快訊

元宵節恐要撐傘賞燈！明鋒面通過全台有雨 「這時段」降雨最猛

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

下最後通牒！川普放豪語「不放人就讓地獄降臨」 哈瑪斯回應曝光

出席巴黎AI峰會 歐盟執委會主席拋投資2000億歐元：比賽才剛開始

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
范德賴恩出席巴黎AI峰會時，談到AI可適度鬆綁，但須確保安全，也應讓所有人獲益。（法新社）
范德賴恩出席巴黎AI峰會時，談到AI可適度鬆綁，但須確保安全，也應讓所有人獲益。（法新社）

歐盟主席范德賴恩11日出席於巴黎登場的人工智慧（AI）峰會時表示，將加速AI創新與合作，並投資2000億歐元（約新台幣6.78兆元）於歐洲AI，並保證相關應用是安全無虞的，使AI成為一股向善的力量。

范德賴恩指出，「此次峰會的主軸為行動，是時候制定一個我們期望AI帶領整個社會與人類走向何方的願景。我們需要採取行動，加速歐洲實現此一目標」。

她不同意歐洲已在AI競賽中落後美中，「因為AI競賽還未告終，才剛開始。尖端領域正不斷變化，等待（人們）角逐領導地位」。

對於歐洲應該仿效美中AI優勢，她則強調「我們應投資在我們最擅長的領域，並打造歐洲自身優勢，而我們的優勢將掌握的科學與技術貢獻給世界。歐洲獨特的AI品牌已經帶動創新與適性並加速研發」。

她也提到開放公用超級電腦給頂尖企業與科學家的構想。「我們希望加速創新。歐洲擁有一些全球最快的超級電腦，現在我們將它們提供給我們最優秀的新創公司與科學家，使其打造我們需要的AI，他們可以在我們的超級電腦上驗證、訓練其模型」。

范德賴恩以歐洲核子研究組織（CERN）為例，「CERN擁有全球最大的例子加速器，結合世界最優秀的人才合作，我們希望我們的AI大廠也能實現這樣合作」。

對於美國副總統范斯認為過度監管會扼殺AI的未來，范德賴恩說「AI需要競爭，也需要合作，需要人民信賴，也要確保其安全。我們必須讓一切變更簡單，減少繁文縟節，我們可以做到」。

她提到將投資2000億歐元用於歐洲AI，並強調「AI可以是人類的禮物，但要確保好處能夠普及，所有人都獲益。我們期盼AI成為正向能量，每個人都合作、都能受益，這就是歐洲的道路」。

AI 巴黎 歐盟

延伸閱讀

首登國際舞台 范斯出席巴黎AI峰會 促放寬監管

2028接班計畫生變？川普公開否認副手范斯是接班人

美副總統、國務卿及防長本週赴歐洲 磋商安全議題

俄烏戰本周有解？川普國安顧問：14日至16日慕尼黑會議商議終戰

相關新聞

出席巴黎AI峰會 歐盟執委會主席拋投資2000億歐元

歐盟主席范德賴恩11日出席於巴黎登場的人工智慧（AI）峰會時表示，將加速AI創新與合作，並投資2000億歐元（約新台幣6...

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

在美國總統川普與貿易夥伴的關稅糾紛愈演愈烈之際，南韓四大娛樂公司股價今年來表現亮眼，全面站上52周新高，顯示南韓流行音樂...

2025最佳航空出爐！大韓航空擠下卡達奪冠 長榮、星宇也入榜

國際航空評鑑網站AirlineRatings.com近日公布最新的「2025全球最佳航空排名」（World's Best...

關稅讓Fed在3月降息無望？多數分析師估要等到下一季

根據路透調查，多數經濟分析師預期聯準會（Fed）將等到下季才會再度降息，而非先前預期的3月降息。

首登國際舞台 范斯出席巴黎AI峰會 促放寬監管

在巴黎舉行為期兩天的人工智慧(AI)峰會10日吸引了世界各國領袖、頂尖科技主管、 專家以及政策制定者，共同探討AI對全球...

美學者：台美半導體業合作完美 只要持續美就能領先中國

台積電在美國的晶圓廠近期投入量產。美國傳統基金會研究員孔明尚指出，美、台在半導體業的合作完美，只要能繼續，美國的半導體業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。