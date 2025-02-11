歐洲打造資料中心 研究：恐造成2030年前供電緊張
法國主辦的「人工智慧行動高峰會」今天登場，一份在峰會前發表的最新研究指出，歐洲打造資料中心的雄心恐導致2030年前歐洲供電緊張，並使得溫室氣體排放在2030年前有增無減。
歐洲新聞台（Euronews）報導，非營利組織「超越化石燃料」（Beyond Fossil Fuels）預估，至2030年，歐洲電力需求可能成長160%，達到1年287太瓦時（TWh），高於西班牙2022年的總用電量。
這份研究報告還說，若為滿足用電需求而使用化石燃料，歐盟資料中心年排放量可能有增無減，預估將從2025年500萬公噸二氧化碳當量排放，至2030年增至約3900萬，超過2022年立陶宛與愛沙尼亞的排放總合。
Beyond Fossil Fuels表示，若所有資料中心都採用再生能源，那麼到2030年「這個產業將不會產生額外的溫室氣體排放」。
據估計，目前資料中心約占歐洲電力需求的3%，但是能源的消耗並非平均分配，一份2024年歐盟資料中心能源消耗報告發現，愛爾蘭和荷蘭資料中心消耗的能源遠高於歐盟平均值，分別高達21%和5.4%。
世界經濟論壇（WEF）表示，有多個方法可供科技大廠減少排放，包括改採再生能源、廢熱再利用，以及僅在供水「充足且永續」的地方建造水蒸發系統。
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