開始與陸對話 印度首席經濟顧問：短期內不會解除中國投資禁令
印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭今天表示，預計短期內新德里不會解除中國投資禁令。
路透社報導，納格斯瓦蘭（V. Anantha Nageswaran）在孟買（Mumbai）舉行的活動中表示：「印中雙方都必須了解彼此的依賴性和利益。」
被問及印度是否在考慮調整中國投資相關政策時，納格斯瓦蘭回應：「我不覺得這類政策可以立竿見影，因為雙方都在摸著石頭過河。」
2020年6月，印度與中國邊界部隊在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，導致雙方分別有20名和4名士兵喪命。之後兩國關係日趨緊張，印度也持續加強審查來自中國企業的投資。
納格斯瓦蘭指出，印度已開始與中國對話，討論新德里對北京不斷惡化的貿易逆差。他表示，對中貿易赤字高達930億至950億美元，這使印度成為全球對中貿易逆差最大的3個國家之一。
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