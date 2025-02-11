關稅讓Fed在3月降息無望？多數分析師估要等到下一季
根據路透調查，多數經濟分析師預期聯準會（Fed）將等到下季才會再度降息，而非先前預期的3月降息。
隨著美國總統川普當選以來，經濟學家已調高通膨預測，因為擔心川普包括關稅在內的政策可能重新點燃經濟中的物價壓力。
Fed在去年9月至12月累計降息100個基點（4碼），包括主席鮑爾在內的Fed官員近期表示，他們「不急著」進一步降息。
由於美國就業市場強勁且消費支出依然穩健，許多經濟學家認為美國目前狀況良好，沒有太多降息必要。
目前，美國每一周都宣布了新的關稅消息。川普10日簽署行政命令，將對所有進口鋼鋁徵收25%。白宮則把對墨西哥和加拿大提高關稅的計畫延至3月1日，但已對來自中國的進口品加徵10%的關稅。
ING首席國際經濟學家奈特利（James Knightley）表示：「關稅具通膨效應，對經濟成長也可能相當不利。這種不確定性代表Fed只能保持觀望，觀察實際情況。」
路透1月進行調查時，近60%的經濟學家預期Fed將在3月降息。然而，在2月4日至10日的調查中，分析師們看法分歧，在101名受訪者中，有67人，即三分之二的人預測Fed將在6月底前至少降息一次，其中22人認為會在3月降息，45人認為會第2季才降息。
在99名對年底利率進行預測的分析師中，只有17人認為下一次降息會在下半年，16人預期今年不降息。
利率期貨顯示，在今年中之前，美國降息一次的機率略高於50%。
儘管調查的中位數顯示，預料Fed今年將降息兩次，使利率到年底時降至3.75%至4%，但預測範圍相當廣泛，從3.00%-3.25%到4.50%-4.75%不等，沒有明確共識。
至於通膨展望，經濟學家看法較為一致。超過90%受訪者調高了2025年通膨預估，平均調幅達40個基點左右。
凱投宏觀首席經濟學家席林表示，不確定性可能足以讓Fed官員在未來幾個月保持觀望，「如果最終實施高關稅，隨之而來的通膨上升將阻止Fed在2025年內進一步降息」。
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