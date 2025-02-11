提升AI發展競爭力 法國與歐盟均矢言簡化規範

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎一場人工智慧（AI）全球峰會上說，法國將廢除繁文縟節，以利打造AI基礎設施，好讓歐洲仍有機會爭取AI技術可期的利益。

綜合法新社與路透社報導，馬克宏與印度總理莫迪（Narendra Modi）共同主持這場「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit），會議目的是在全球強國競相於這項快速發展的技術上發揮主導作用之際，為管理這個新興領域奠定基礎。

馬克宏告訴科技業老闆和政界領袖等與會者，在AI計畫上，「我們將採取巴黎聖母院策略模式」；巴黎聖母院在2019年火災中嚴重受損，法國憑藉經過簡化的特殊規範，在5年內完成重建。

他以英語致詞說：「我們向全世界表明，當我們承諾明確的時間表，我們就能實現。」

負責科技主權、安全和民主事務的歐盟執行委員會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）也承諾，歐盟將簡化規範，並以友善企業的方式來實施。

美國總統川普為了提升美國競爭力，廢除前總統拜登為AI設置的防範措施，歐盟因此感受到必須採取更靈活AI規範的壓力，以助歐洲企業維持在這項科技競賽中的競爭力。

馬克宏推崇法國的競爭力，多次宣傳將在未來數年投資1090億歐元（約新台幣3.7兆元）在法國AI領域。

美國副總統范斯（JD Vance）、中國國務院副總理張國清等政界領袖，以及谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）等商業鉅子齊聚巴黎這場盛會。

但馬克宏以商業為導向的熱烈支持也受到一些觀察家批評，尤其一份據稱外洩的峰會最終公報草案並未提到AI的潛在風險。

甚至有媒體報導，英國和美國都不打算簽署這份最終聲明。

法國希望各國政府自願承諾讓AI永續且環保。但歐盟、美國、中國、印度等不同集團之間在技術發展和監管上各有不同的優先事項，可能不易達成任何協議。