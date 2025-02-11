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金價力朝3,000美元邁進 川普為避險需求搧風點火

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價今年來大漲11%。路透
金價今年來大漲11%。路透

金價今天盤中再創歷史新高，因美國總統川普下令對所有美國進口鋼鋁徵收25%關稅，增加全球市場不確定性，提振投資人對避險資產的需求。

現貨金價11日盤中上漲1.18%，創下每英兩2,942.68美元新高價位，延續前一天上漲近1.7%的走勢。

川普10日表示，預定3月4日生效的鋼鋁關稅將有助提振國內生產，並為美國帶來更多就業機會，並警告稱稅率還「可能會更高」。

金價今年以來已大漲11%，連番創新高，反映川普在貿易、地緣政治方面的顛覆性舉措強化了黃金的保值地位。市場也試圖評估如果白宮的政策重燃通膨並抑制成長，對美國經濟和貨幣政策可能會有何影響。

投資人將聚焦聯準會主席鮑爾周二和周三在國會的證詞，以尋找有關利率路徑線索。目前短期通膨預期已經超過長期通膨預期，幅度達到2023年以來最大，五年期盈虧平衡通膨率周一達到2.64%。這可能會支撐放慢寬鬆步調的理由，這種情況通常不利於黃金。

華爾街銀行預測金價很快將測試每英兩3,000美元關卡。花旗上周表示，預期金價三個月內觸及這一水準，因為地緣政治緊張情勢和貿易戰推升了黃金需求。摩根大通私人銀行對黃金的年底目標價為每英兩3,150美元。

其他方面，中國人民銀行1月連續第三個月增加黃金準備，凸顯出儘管金價處在歷史高點，中國央行仍致力於將準備資產多元化。

川普 通膨 金價 關稅 黃金

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