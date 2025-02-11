快訊

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

好市多進口日本1老字號品牌開心果 老饕嗨喊：赴日必買超好吃

iOS 18.3.1快更新！iPhone有漏洞駭客恐入侵 蘋果：所有使用者應安裝

台積電熊本廠磁吸 力成日本子公司投資擴測試設備

中央社／ 台北11日電
台積電熊本廠。彭博
台積電熊本廠。彭博

半導體封測廠力成今天接受記者電訪表示，旗下日本子公司Tera Probe於1月底宣布在九州熊本縣投資50億日圓（約新台幣10.7億元），擴充檢測和量測設備。

日本媒體先前報導，台積電在熊本設廠帶動當地半導體產業磁吸效應，台積電熊本一廠特殊製程技術晶圓廠已在2024年12月正式量產，今年春天二廠也即將動工，兩座工廠合計投資額超過3兆日圓。

在台積電熊本廠附近，索尼（Sony）正在興建生產光感測元件新廠；日本半導體設備廠東京威力科創（TEL）也在附近興建研發大樓。

力成上午向記者說明，總部位於橫濱的Tera Probe，在九州設有工廠，為響應熊本當地政府擴大半導體產業政策，Tera Probe擴大投資九州事業所內的測試設備產能，也可享有熊本政府的優惠措施。

力成執行長謝永達先前在法人說明會中指出，TeraProbe屬於車用晶片測試高階供應商，車用客戶以日本和歐洲為主，儘管2024年下半年車用晶片測試量受到電動車市況趨緩影響，客戶調整庫存，但今年第1季可受惠伺服器與人工智慧（AI）、機器學習（machinelearning）等晶片測試需求，業績可成長。

根據資料，力成在2017年6月完成收購Tera Probe股權，合計持股60.65%，正式成為力成子公司。TeraProbe主要布局半導體晶圓測試、成品測試，以及開發測試技術。

半導體 日本 熊本

延伸閱讀

台積電赴美開董事會換免死金牌？陸行之曝3劇本：希望別發生

地震震掉53億營收！台積電股價回檔想逢低買進？股海老手曝操作合理區間價

台日友好升級 日本美濃市、高市美濃區深化交流

0050調降內扣費又可能分割 他卻指：不如買台積電！支持者曝優勢面

相關新聞

AI仿聲假冒國防部長「借錢救公民」 義大利富商3千萬元不翼而飛

義大利近日發生了一起精心策畫的AI詐騙事件，有詐騙集團用AI生成國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）的聲音，...

Meta宣布全球大裁員！3600名「表現最差」員工要失業了

臉書母公司Meta於10日宣布，將裁減5%的員工，目標是「表現不佳」的員工，據估計，此舉將導致約3600人失業。

台積電熊本廠磁吸 力成日本子公司投資擴測試設備

半導體封測廠力成今天接受記者電訪表示，旗下日本子公司Tera Probe於1月底宣布在九州熊本縣投資50億日圓（約新台幣...

金價力朝3,000美元邁進 川普為避險需求搧風點火

金價今天盤中再創歷史新高，因美國總統川普下令對所有美國進口鋼鋁徵收25%關稅，增加全球市場不確定性，提振投資人對避險資產...

周六是13F公告最後期限 巴菲特是否再減蘋果持股受矚目

「股神」巴菲特在內的投資大咖和避險基金將於14日（台北時間周六）最後期限之前提交13-F文件，揭露對上季美國上市公司持股...

出現「川普關稅疲乏」？美股對川普關稅訊息反應日益平淡

美國總統川普上任三周以來，加徵關稅聲不絕而耳，目標從加拿大、墨西哥、中國大陸一直到對等關稅，最新宣布為對鋼鐵和鋁材課徵2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。