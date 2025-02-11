台積電熊本廠磁吸 力成日本子公司投資擴測試設備

半導體封測廠力成今天接受記者電訪表示，旗下日本子公司Tera Probe於1月底宣布在九州熊本縣投資50億日圓（約新台幣10.7億元），擴充檢測和量測設備。

日本媒體先前報導，台積電在熊本設廠帶動當地半導體產業磁吸效應，台積電熊本一廠特殊製程技術晶圓廠已在2024年12月正式量產，今年春天二廠也即將動工，兩座工廠合計投資額超過3兆日圓。

在台積電熊本廠附近，索尼（Sony）正在興建生產光感測元件新廠；日本半導體設備廠東京威力科創（TEL）也在附近興建研發大樓。

力成上午向記者說明，總部位於橫濱的Tera Probe，在九州設有工廠，為響應熊本當地政府擴大半導體產業政策，Tera Probe擴大投資九州事業所內的測試設備產能，也可享有熊本政府的優惠措施。

力成執行長謝永達先前在法人說明會中指出，TeraProbe屬於車用晶片測試高階供應商，車用客戶以日本和歐洲為主，儘管2024年下半年車用晶片測試量受到電動車市況趨緩影響，客戶調整庫存，但今年第1季可受惠伺服器與人工智慧（AI）、機器學習（machinelearning）等晶片測試需求，業績可成長。

根據資料，力成在2017年6月完成收購Tera Probe股權，合計持股60.65%，正式成為力成子公司。TeraProbe主要布局半導體晶圓測試、成品測試，以及開發測試技術。