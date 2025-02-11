Meta宣布全球大裁員！3600名「表現最差」員工要失業了

臉書母公司Meta於10日宣布，將裁減5%的員工，目標是「表現不佳」的員工，據估計，此舉將導致約3600人失業。

彭博資訊引述Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發布的內部備忘錄，稱決定提高績效管理標準，加快淘汰表現不佳的員工，稱這些職位將被重新填補，並指失業員工也同樣會獲得豐厚資遣費。

Meta將這次影響全球多國的裁員稱為「績效解雇」。有部分美國員工已收到壞消息，而歐洲、亞洲和非洲十多個國家的員工將在本周陸續收到通知。

受影響部門尚不清楚，但Meta先前裁員主要針對招募、技術團隊和中階管理人員。

祖克柏在最近的一次全體員工大會上向員工表示，要為緊張的一年做好準備。今年1月，Meta撤銷事實查核計畫，並解散了負責多元化的團隊。

儘管進行裁員，但Meta在加州仍有大約1000個職位空缺。Meta在另一則發布的公告中指出，希望員工協助機器學習工程師、及其他關鍵工程師職務的招募工作，聘雇程序將在本月11日到3月13日之間舉行。