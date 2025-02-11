快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

Meta宣布全球大裁員！3600名「表現最差」員工要失業了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
臉書母公司Meta於10日宣布，將裁減約3600名表現不佳的員工。路透
臉書母公司Meta於10日宣布，將裁減約3600名表現不佳的員工。路透

臉書母公司Meta於10日宣布，將裁減5%的員工，目標是「表現不佳」的員工，據估計，此舉將導致約3600人失業

彭博資訊引述Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）發布的內部備忘錄，稱決定提高績效管理標準，加快淘汰表現不佳的員工，稱這些職位將被重新填補，並指失業員工也同樣會獲得豐厚資遣費。

Meta將這次影響全球多國的裁員稱為「績效解雇」。有部分美國員工已收到壞消息，而歐洲、亞洲和非洲十多個國家的員工將在本周陸續收到通知。

受影響部門尚不清楚，但Meta先前裁員主要針對招募、技術團隊和中階管理人員。

祖克柏在最近的一次全體員工大會上向員工表示，要為緊張的一年做好準備。今年1月，Meta撤銷事實查核計畫，並解散了負責多元化的團隊。

儘管進行裁員，但Meta在加州仍有大約1000個職位空缺。Meta在另一則發布的公告中指出，希望員工協助機器學習工程師、及其他關鍵工程師職務的招募工作，聘雇程序將在本月11日到3月13日之間舉行。

Meta 失業 祖克柏 職位 裁員

延伸閱讀

馬斯克身價今年首度跌破4,000億美元 特斯拉股價重挫拖累

祖克柏：評斷DeepSeek影響為時過早 不會放緩AI支出

川普與祖克柏握手言和內幕曝！Meta同意付8.2億和解金「加入核心圈」

祖克柏剉咧等？Meta AI稱美現任總統是拜登 拉「緊急事態」警報

相關新聞

Meta宣布全球大裁員！3600名「表現最差」員工要失業了

臉書母公司Meta於10日宣布，將裁減5%的員工，目標是「表現不佳」的員工，據估計，此舉將導致約3600人失業。

出現「川普關稅疲乏」？美股對川普關稅訊息反應日益平淡

美國總統川普上任三周以來，加徵關稅聲不絕而耳，目標從加拿大、墨西哥、中國大陸一直到對等關稅，最新宣布為對鋼鐵和鋁材課徵2...

OpenAI與美政府討論 懷疑DeepSeek未經授權取得技術

OpenAI一位高階主管表示，針對公司正在進行的DeepSeek相關調查，OpenAI已經與美國政府官員談論過，公司正在...

金價突破2,900美元刷新高 油價、美國銅鋁期貨都大漲

國際黃金價格再創新高，周一（10日）突破每英兩2,900美元，美國總統川普的關稅行動刺激了避險需求；國際原油價格大漲近2...

馬斯克開價974億美元買OpenAI 奧特曼回絕：可出97.4億買推特

由億萬富豪馬斯克領軍的一群投資人，周一主動出價約974億美元，想買下控制OpenAI的非營利組織，這讓馬斯克與他所協助...

馬斯克身價今年首度跌破4,000億美元 特斯拉股價重挫拖累

根據彭博億萬富豪排行榜，全球首富、特斯拉執行長馬斯克，今年身價首度跌破4,000億美元，主要是被特斯拉股價重挫拖累。不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。