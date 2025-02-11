金價突破2,900美元刷新高 油價、美國銅鋁期貨都大漲

國際黃金價格再創新高，周一（10日）突破每英兩2,900美元，美國總統川普的關稅行動刺激了避險需求；國際原油價格大漲近2%，從今年來低點反彈，受市場供應緊縮和地緣政治局勢影響；美國的銅價和鋁價也受關稅消息影響而上漲。

金價勁揚超過1% 突破2,900美元刷新紀錄

現貨金價10日收盤大漲1.65%至每英兩2,908.26美元，接著在亞洲11日盤初繼續上漲0.46%至每英兩2921.62美元，再創新高，主要是川普最新的貿易威脅提振了對避險資產的需求。

西太平洋銀行分析師Richard Franulovich表示，「黃金仍處於甜蜜點，幾乎沒有任何的阻礙。」「川普從根本上來講不可預測、具有破壞性，向盟友和對手都發出關稅威脅，並威脅金磚國家棄用美元將祭出100%的關稅，這些都提升了黃金的避險吸引力。」

油價上漲近2%

布蘭特原油4月期貨上漲1.21美元，漲幅1.6%，結算價報每桶75.87美元；西德州原油3月期貨上漲1.32美元，漲幅1.9%，報每桶72.32美元。先前油價已經連跌三周。

俄羅斯1月石油產量低於石油輸出國組織（OPEC+）的配額，緩解對供應過剩的擔憂，而歐洲天然氣價格飆升刺激了用石油發電。在以色列和哈瑪斯相互指責對方違反停火協議條款後，現貨交易員密切關注中東日益加劇的緊張局勢。

此前，原油價格自1月高點已下跌10%，受制於川普威脅要對來自加拿大、墨西哥和中國的商品加稅。

Onyx Capital分析師Harry Tchilinguiran表示：「關稅的不確定性是遊戲的名稱。這影響了整體風險胃納，溢出效應波及石油。經過上周的下跌，一些人可能會低吸買盤。」

投資人也在關注俄烏戰爭的發展。川普周日表示，美國正在與俄羅斯就結束烏克蘭戰爭取得進展。俄對美關係負責人周一表示，必須完全滿足總統普亭提出的所有條件才能結束戰爭。

美國市場鋁價和銅價飆升

受川普對進口金屬加徵關稅的威脅影響，鋁價周一觸及近三周來最高，美國Comex期銅較倫敦指標期銅的溢價擴大，此前美國總統川普表示將對進口鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅。

倫敦金屬交易所（LME）三個月鋁期貨收盤上漲1.2%，報每噸2,658.5美元，盤中曾觸及2,661美元的1月21日以來最高。

Comex市場追蹤中西部鋁溢價的合約躍升6.5%，至每磅30美分。荷蘭國際集團（ING）大宗商品分析師Ewa Manthey表示：「關稅將導致美國鋁價上漲，對今年美國中西部溢價構成重大上行風險，這將導致美國消費者的價格上升。」

紐約時間下午1:20，Comex近月銅期貨上漲2.6%，而倫敦金屬交易所銅期貨僅僅上漲0.4%，報每噸報9447.5美元。