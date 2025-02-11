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馬斯克開價974億美元買OpenAI 奧特曼回絕：可出97.4億買推特

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
由億萬富豪馬斯克領軍的一個財團周一開價974億美元，想買控制OpenAI的非營利組織。路透
由億萬富豪馬斯克領軍的一個財團周一開價974億美元，想買控制OpenAI的非營利組織。路透

由億萬富豪馬斯克領軍的一群投資人，周一主動出價約974億美元，想買下控制OpenAI的非營利組織，這讓馬斯克與他所協助創立AI公司之間的法律爭議升級，而OpenAI執行長奧特曼將該實體轉型為營利機構的計畫也更趨複雜。

奧持曼在馬斯克旗下社群媒體X平台貼文回應：「不，謝謝，但如果你想的話，我們會以97.4億美元買下推特（X的前身）」。馬斯克兩年多前以440億入主推特，後來財務表現欠佳導致估值降低。

根據華爾街日報，上述未經事先磋商的收購邀約，獲馬斯克自家AI新創公司xAI的支持，交易成功之後xAI可能與OpenAI合併。其他投資人還包括Valor Equity Partners、Baron Capital、Atreides Management、Vy Capital，以及Palantir共同創辦人Joe Lonsdale與Ari Emanuel透過其投資基金領導的風投公司8VC。

因為爭執OpenAI的發展方向，馬斯克與奧特曼長期不和。他倆2015年共同創辦OpenAI，作為一家慈善事業，2019年，在馬斯克離開公司、奧特曼當上執行長後，OpenAI成立一家營利的子公司，成為向微軟和其他投資人募資的工具。奧特曼目前正在把這家子公司轉型成傳統公司，並將分拆非營利組織（手握新營利事業的股權）。

馬斯克已多次控告OpenAI和奧特曼，理由是他們背棄公司創立宗旨，也就是打造AI是要造福人類而非賺錢。

馬斯克的委任律師Toberoff在一份聲明中表示，如果奧特曼和OpenAI目前的董事會「有意成為一家完全以營利為目的的公司，那麼慈善機構必須獲得公平的補償，以彌補其領導層從慈善機構拿走的東西：對我們時代最具變革性技術的控制權」。

OpenAI X 奧特曼 推特 馬斯克

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