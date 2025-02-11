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馬斯克身價今年首度跌破4,000億美元 特斯拉股價重挫拖累

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

根據彭博億萬富豪排行榜，全球首富、特斯拉執行長馬斯克，今年身價首度跌破4,000億美元，主要是被特斯拉股價重挫拖累。不過，他的財富現在雖然縮水到3,946億美元，還是世界第一。

特斯拉的股票和選擇權占馬斯克資產淨值的60%以上。特斯拉股價自去年12月中的最近高點至今，已經大跌27%；去年12月中的頂峰是因為美國大選後，投資人對馬斯克身為川普的「麻吉」有助公司營運前景，樂觀無比。當時馬斯克的身價隨著登頂至4,864億美元。

上周特斯拉股價周線下跌11%，是去年10月以來最差。特斯拉上月銷售業績慘澹，數據顯示，馬斯克介入德國大選，導致特斯拉在德國的交車數崩跌59%，至2021年以來最低水準；在中國大陸的銷售，也因為比亞迪的競爭年減11.5%。

特斯拉股價周一（10日）連續第四個交易日下跌，跌幅3.01%報每股350.73美元。川普第二度入主白宮以來，投資人期待的川普政府改變電動車稅負補助助長特斯拉營運，以及將自駕技術正式標準化，都還沒有實現。

現在彭博億萬富豪排行榜上，第二名為臉書母公司Meta執行長祖克柏，身價2,530億美元；亞馬遜創辦人貝佐斯以2,520億美元，緊追在後排第三。

特斯拉 超級富豪 馬斯克

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