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美元收斂貿易戰升溫所拉抬漲幅 日圓回貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通策略師認為，考慮到關稅措施反覆，關稅可能不再以往引發美元大幅走強。路透
摩根大通策略師認為，考慮到關稅措施反覆，關稅可能不再以往引發美元大幅走強。路透

美國總統川普表示即將宣布鋼鋁關稅措施後，美元指數周一上漲。不過，隨著投資人對相關威脅漸感麻木，美元隨後收窄漲幅。日圓在主要貨幣中表現最差。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至108.319，盤中一度上漲0.4%。

摩根大通策略師Meera Chandan和Arindam Sandilya在報告中寫道，不能假設關稅一旦實施，就會長期存在，考慮到關稅措施落實的反覆性，關稅可能不再以往引發美元大幅走強。

富國銀行紐約策略師Aroop Chatterjee說：「如果對成長的影響比對通膨更顯著，那麼美元的漲勢可能會集中在兌新興市場貨幣和更開放經濟體的貨幣。」「這在很大程度上取決於你認為關稅議程實施程度和速度」

日圓兌美元貶值0.4%，至152日圓。

美元兌加幣升值0.2%，至1.4314，盤中一度上漲0.6%，加拿大魁北克省長Francois Legault表示，加拿大應該加快重啟北美貿易協議新談判。

歐元貶值美元下跌0.2%，至1.0305；英鎊兌美元貶值0.3%，至1.2365。

日圓 美元 貨幣

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