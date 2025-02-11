馬斯克開價3.2兆元「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

美國富商馬斯克牽頭一批投資者，於10日提出以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購ChatGPT開發商OpenAI，金額遠低於OpenAI的3000億美元估值。

對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）隨即在社群媒體X發文回應：「不用了，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元的價格收購推特。」該回應明顯諷刺馬斯克在2022年以440億美元高價收購推特，並將其更名為X。

馬斯克的律師證實，已向OpenAI提交收購建議。馬斯克在聲明指，OpenAI是時候回歸開源和安全至上的理念，他會確保這件事發生。

馬斯克與奧特曼在2015年共同創立OpenAI，但馬斯克在2018年離開OpenAI。兩人近年分歧不斷，馬斯克反對奧特曼計畫將OpenAI由非營利組織轉型為營利企業，更因此提出訴訟。