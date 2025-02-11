台積電ADR漲0.9% 較台北交易溢價23.6%

台灣藝人大S（徐熙媛）農曆新年期間在日本因流感併發肺炎而猝逝，消息震驚各界。2月5日下午，她的骨灰於由私人包機VistaJet運抵台北松山機場，據傳，這趟行程從東京包機回台費用超過新台幣226萬元。究竟VistaJet什麼來頭？

2025-02-11 07:30