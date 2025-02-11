台積電ADR漲0.9% 較台北交易溢價23.6%
台積電ADR周一（11日）上漲0.9%，收在207.95美元，較台北交易溢價23.6%。
美國股市周一收盤走高，三大指數全面上漲，受到科技股和原物料股的支撐。
那斯達克綜合指數上漲190.87點，漲幅1%，報19,714.27點；標普500指數上漲40.45點，漲幅0.7%，收在6,066.44點；道瓊工業指數漲167.01點，漲幅0.4%，收在44,470.41點。美國總統川普宣布要對鋼鋁全面加徵關稅，鋼鐵和鋁業股成為最大亮點。
費城半導體指數上漲1.5%，輝達（NVIDIA）漲2.9%。
台積電昨（10）日公布元月合併營收2,932.88億元，為歷年同期新高、單月次高，月增5.4%，年增35.9%。
台灣加權股價指數周一下跌226.13點，收在23,252.14點。台積電（2330）下跌1.8%收在1,105.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.79 +1.58 166.50 1.37
中華電 CHT 126.43 +0.21 125.50 0.74
台積電 TSM 1,365.73 +0.89 1,105.00 23.60
聯電 UMC 40.06 +1.16 40.20 -0.34
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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