美股受AI股提振收高 輝達連五漲 鋼鐵股因川普關稅大漲

美國股市周一收盤走高，三大指數全面上漲，受到科技股和原物料股的支撐。

那斯達克綜合指數上漲190.87點，漲幅1%，報19,714.27點；標普500指數上漲40.45點，漲幅0.7%，收在6,066.44點；道瓊工業指數漲167.01點，漲幅0.4%，收在44,470.41點。美國總統川普宣布要對鋼鋁全面加徵關稅，鋼鐵和鋁業股成為最大亮點。

費城半導體指數上漲1.5%，輝達（NVIDIA）漲2.9%，台積電ADR漲0.9%。

材料生產商股價普遍走高，美國鋼鐵大漲4.8%，Nucor和Steel Dynamics漲幅均超過4%，Cleveland-Cliffs飆升18%，Century Aluminum大漲10%，美國鋁業上漲約2%。川普還暗示將對美國貿易夥伴的進口產品徵收對等關稅，但並未具體說明生效時間。

科技股方面，人工智慧（AI）相關股票表現搶眼。輝達已連續五個交易日走高，累計漲幅約15%；博通（Broadcom）大漲4.5%，亞馬遜上漲1.7%。Meta則連續第16個交易日上漲，進一步推動科技股走勢。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「投資人似乎更傾向於重返有潛力的領域，企業強勁的財報表現是樂觀的主要原因。」

麥當勞（McDonald's）受第4季全球可比銷售額意外增長的提振，股價大漲4.8%，是道瓊指數中表現最好的成分股。國際業務的強勁表現抵銷了美國同店銷售額的下滑。自動化設備製造商Rockwell Automation 因季度獲利超出預期，股價大漲12.6%。

展望本周，投資人將密切關注聯準會主席鮑爾在國會的證詞以及即將公布的關鍵通膨數據。FactSet數據顯示，截至上周五，已公布財報的標普500成分股中有77%的公司獲利超出分析師預期，進一步支撐了市場的信心。此外，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，標普500指數公司的第4季獲利成長率可望達到14.8%，高於年初預測的不到10%。

整體而言，儘管川普的關稅政策可能引發貿易戰的疑慮，但市場仍對經濟持續成長和通膨放緩保持樂觀。避險基金上周成為美國股市的大買家，改變了先前的看跌立場，進一步支撐了股市的反彈動能。