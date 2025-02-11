投資人冷靜看待川普關稅威脅 美國股市收漲
市場對於美國總統川普（Donald Trump）近日發表的最新關稅言論似乎不以為意，華爾街股市主要指數今天收高，其中科技類股表現出色。
道瓊工業指數上揚167.01點或0.38%，收44470.41點。
標準普爾指數上漲40.45點或0.67%，收6066.44點。
那斯達克指數揚升190.87點或0.98%，收19714.27點。
費城半導體指數攀漲73.33點或1.46%，收5082.67點。
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