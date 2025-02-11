全球金融市場不確定性升高 金價衝上2,906美元
隨著美國總統川普宣布將對鋼鐵和鋁進口開徵關稅，全球金融市場不確定性進一步升高，助長避險買盤，國際金價連續第二個交易日改寫歷史新高，10日現貨價格站上每英兩2,906.93美元關卡。
黃金現貨價10日盤中上漲1.6%，報每英兩2,906.93美元，比7日寫下的盤中新高紀錄更上一層樓，今年來已漲約10%。
白銀價格10日盤中也漲1.5%，白金漲1.3%左右，鈀金漲幅約0.8%。
西太平洋銀行公司（Westpac）分析師弗努洛維奇（Richard Franulovich）說：「黃金仍處於甜蜜點，阻礙金價上漲的利空很少。川普讓人捉摸不定及引發混亂的特質，讓不論是美國的盟友或敵人都面臨關稅威脅，加上金磚國家如果捨棄美元改採其他貨幣結算，可能須支付100%關稅，這些都推升黃金的避險吸引力。」
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