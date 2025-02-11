亞洲鋼鐵股挫 台廠逆勢漲

美國總統川普預告將對進口美國的鋼鋁全面徵稅25%，亞洲多國鋼鐵股大跌，昨（10）日台股鋼鐵類股卻逆勢大漲3.5%。主要由於國內鋼鐵業者認為，台灣銷美國鋼鐵已在232條款中被課25%，不會再加徵，對台灣相對有利。

不過，鋼鐵公會與部分業者認為，川普政府的相關細節未公布，常理推測，美方應該是加徵25%關稅，若是這樣就台廠仍會受創。

根據台灣海關資料，去年出口到美國的鋼鐵、鋼鐵製品、鋁及其製品，分別為11億美元、32億美元、3億美元，合計約46億美元，占整體鋼鋁出口180億美元約四分之一強。不過財政部表示，實際受影響情形，仍要觀察美國最後實際實施加徵關稅的品項才能評估。

在川普關稅大刀下，昨日亞股鋼鐵股全倒、南韓鋼鐵類股應聲重挫，而台灣鋼鐵股在此事件下卻應聲大漲，甚至居台股各類股指數之冠，指數收125.54點，上漲4.3點，漲幅達3.5%，上市鋼鐵股中有六檔收在漲停價位，中鋼（2002）漲幅逾2%，重回20元大關。

中鋼表示，根據商情研判，美國課徵鋼鋁進口關稅初步評估有兩種可能情境：第一種是就產品別來看，可能是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前進口基礎上加計25%關稅，則所有進口國的競爭條件相同。

第二種情境，是就國家或地區別來看，把原本在232關稅條款中已取得免稅額度的國家，如日、韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等經濟體，取消或限縮免稅額度，上述國家、地區銷美鋼鋁品的關稅將大舉提高。

但應注意的是，川普課徵鋼鋁品關稅，也可能是要求他國政府放寬美國其他產業的貿易限制，例如汽車業，降低美國產業進口關稅的方式，以此換取鋼鋁品銷美的免稅額度。這則是台廠可能要面對的變數。