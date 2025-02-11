貿易大戰 恐釀全球停滯性通膨

美國總統川普計劃對進口鋼鋁全面開徵關稅，專家擔心，川普新政的關稅徵收範圍更廣，連盟友也包含在內，可能會劇烈改變全球貿易物流，壓抑經濟成長，引發停滯性通膨，並提高貿易戰全面開打的可能性。

OANDA資深市場分析師黃凱文（Kelvin Wong）說，貿易戰2.0與2018年貿易戰1.0不同，這次牽涉更多國家，涵蓋與美國有高額貿易盈餘的所有主要貿易夥伴。

他說，貿易戰2.0或許會顛覆全球貿易物流，削弱全球經濟成長前景，並釀成停滯性通膨環境。投資人和短期交易者的布局規畫陷入變動，2009年全球金融海嘯後的15年，世界經濟未曾面對過停滯性通膨。

Capital.com網站的資深分析師羅達指出，川普貿易政策的潛在價格衝擊再增，短期內將引發通膨，長期整體而言會拖累成長。目前市場主要對不確定性做出回應，但隨著貿易戰全面開打的機率提高，必須逐步計入經濟活動略為趨緩的可能性。

各國對鋼鋁關稅憂心忡忡，南韓工業部10日與業者召開緊急會議，商討讓衝擊最小化的對策。