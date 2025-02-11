星展財報財測佳 股價勁揚

新加坡銀行業龍頭星展銀行（DBS）上季淨利符合預期，同時調升2025年淨利息收入（NII）展望，促使該公司股價上揚，並激勵星國海峽指數站上空前高點。

星展10日股價一度升至46.5星元，創盤中最高，終場收45.38星元。亞股受川普關稅威脅衝擊，股價下挫，但海峽指數逆勢走升，終場收3,875.13點。

星展將2025年集團NII展望，從先前預估的與2024年持平，上修至略高於2024年的150.4億星元（111億美元）。副執行長陳淑珊表示，先前預料美國今年將四度降息，如今估計僅降息兩次，並可能在下半年動手。陳淑珊3月將接任執行長。

星展去年第4季淨利攀升10%至26.2億星元，符合市場預期；重要獲利指標的淨利息收益率（NIM）也從前年同期2.13%升至2.15%。

星展宣布最終股息為每股0.6星元，高於一年前的0.54星元。該集團同時表示，研擬實施資本返還，今年每季發放每股0.15星元的股息，預料2026、2027年也會發放相同金額。

星展關注當前的地緣風險，儘管預期市場、利率、外匯會有更多波動，但認為川普的貿易關稅，會造就更多區內貿易，可能為星展帶來商機。