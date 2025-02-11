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麥當勞全球銷售重返成長

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
麥當勞上季全球同店銷售意外重返成長。（路透）
麥當勞上季全球同店銷售意外重返成長。（路透）

麥當勞公司（McDonald's）上季營收下滑，且低於預期，主要是短暫的大腸桿菌疫情衝擊需求，加上顧客仍對花錢錙銖必較，導致美國同店銷售寫下近五年來最大減幅所致。所幸國際事業成長填補美國下滑的缺口，讓麥當勞上季全球同店銷售意外重返成長。

麥當勞10日盤前公布，去年第4季（上季）營收減少0.3%，至63.9億美元，低於市場預期的64.4億美元；全球同店銷售成長0.4%，優於市場預期的減少0.63%，終結連續兩季下滑的頹勢；剔除部分項目的每股盈餘（EPS）為2.83美元，略低於前一年水準，符合市場預估。

美國是麥當勞最大市場，麥當勞去年第4季美國同店銷售減少1.4%，比分析師預期的減少0.4%還糟，是近五年前COVID-19疫情肆虐，餐廳只剩得來速及外送提供服務以來最大減幅。相較之下，麥當勞涵蓋日本和中東的國際發展授權市場部門同店銷售增加4.1%，其他國際部門表現大致持平。

展望2025年，麥當勞預估營業利潤率將介於40%區間的中至高水準。麥當勞也計劃斥資30億至32億美元，這筆錢大多將用於在美國和部分國際市場開設新餐廳。截至2024年底麥當勞在全球有4萬3,477座餐廳，約比前一年增加4%。

大腸桿菌疫情去年10月22日爆發後，麥當勞在美國的客流量下滑，麥當勞旗下五分之一美國餐廳也被迫暫停販售四盎司牛肉堡，麥當勞因此也挹注了1億元經費，力圖挽回顧客信心，重振業績。儘管去年第4季整體顧客流量仍比一年前略微改善，顧客平均每次造訪麥當勞花費的金額卻減少，抵銷人潮增加帶來的效益。

美國 餐廳 麥當勞

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