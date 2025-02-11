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OpenAI自研晶片 拚2026年量產

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
OpenAI。(路透)
OpenAI。(路透)

路透報導，OpenAI首款自主研發的人工智慧（AI）晶片，未來幾個月內就會完成設計，並計劃送往台積電試產，目標2026年進行量產。

報導稱，OpenAI今年就要將這款自研晶片交給台積電試產，代表該公司在首款晶片研發上進展迅速進展，其他晶片設計商可能需要更長時間才能完成這一過程。

消息顯示，OpenA典型的試產成本高達數千萬美元，大約需要六個月才能生產出成品晶片，除非OpenAI願意為加快製造速度，支付更多費用。

消息人士稱，在OpenAI內部，這款晶片被視為可讓OpenAI與其他晶片供應商談判的戰略工具。而該晶片主要用來訓練和運作AI模型，最初只會以有限的規模部署，在公司基礎設施中的作用有限。

在此同時，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）預測，人工智慧（AI）使用成本將以每年10倍速度大減，因此大幅推升使用頻率。此外，他強調挹注資金在AI模型發展，將能得到持續且可預期的收益。

最後他也認為對AI投資的指數型成長「在近期沒有理由停止」，因為AI模型的能力也將以「超指數型」的速率增長。

OpenAI 台積電 指數

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