快訊

鞏固鄰近國家 美國務卿：陸方不能比美國更有影響力

51%選上 25%罷免 韓國瑜：不合理

ＭiLB／林家正與運動家簽約辭退經典賽 合約附帶大聯盟春訓邀約

聽新聞
0:00 / 0:00

大馬棕櫚油產量劇減

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

豪雨和水患中斷馬來西亞的棕櫚油收成，使這個全球第二大棕櫚油生產國的產量，上月出現2016年來最劇烈減幅，供給大減當地的棕櫚油期貨價格，10日一度上漲1%。

馬來西亞棕櫚油局（MPOB）10日公布數據顯示，1月棕櫚油產量月減近17%至124萬噸，產量為2023年4月來最低，且遜於市場的中位數預期，減幅更為2016年來之最。

與此同時，1月庫存減少7.6%至158萬噸，寫21個月低；出口也急降近13%至117萬噸，寫11個月低。

Sunvin集團研究主管巴加尼表示，MPOB數據震撼市場，1月棕櫚油庫存的跌幅之深重，超乎所有預期，並遠低於一年前的202萬噸。印度交易商說，馬來西亞產量遲遲難以恢復，2月可能會進一步下滑，將給予市場額外支撐。

連日豪雨在馬來西亞多地釀成洪災與土石流，至少有五人喪生、數千人被迫撤離。

據氣象局聲明，兩大棕櫚產區砂拉越和沙巴，是受創最嚴重的地區之一。馬來西亞棕櫚油價格上周大漲逾5%，供給萎縮可望進一步支持價格。

庫存 豪雨 馬來西亞

延伸閱讀

和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

東馬沙巴砂拉越豪雨成災 災民：有始以來罕見災情

人神共憤！8歲女、14歲少女遭親屬性侵 大馬一夜兩起亂倫案惹公憤

馬來西亞首相：關稅戰不選邊 大馬已做好因應準備

相關新聞

無視川普鋼鋁關稅 科技股帶動美股收高

因主要科技股表現優異，而交易員們擺脫了川普總統最新的美國關稅威脅，美股收高。

歐洲天然氣價衝兩年高點 期貨價格一度勁揚5.4%

歐洲天然氣價格大漲，並升至兩年來高點，主因氣候酷寒，使歐洲天然氣槽的庫存量加速消耗。交易商並對氣價急漲進行避險操作，顯示...

貿易大戰 恐釀全球停滯性通膨

美國總統川普計劃對進口鋼鋁全面開徵關稅，專家擔心，川普新政的關稅徵收範圍更廣，連盟友也包含在內，可能會劇烈改變全球貿易物...

亞洲鋼鐵股挫 台廠逆勢漲

美國總統川普預告將對進口美國的鋼鋁全面徵稅25%，亞洲多國鋼鐵股大跌，昨（10）日台股鋼鐵類股卻逆勢大漲3.5%。主要由...

蘇伊士運河通行量 有雜音

埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，要是加薩地區維持停火，預期蘇伊士運河的通行量將在3月底前逐步...

南韓補助核電業1億美元

南韓政府10日宣布，今年將提供核電業1,500億韓元（1.03億美元）財政支援，以促進這個大有可為產業的發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。