豪雨和水患中斷馬來西亞的棕櫚油收成，使這個全球第二大棕櫚油生產國的產量，上月出現2016年來最劇烈減幅，供給大減當地的棕櫚油期貨價格，10日一度上漲1%。

馬來西亞棕櫚油局（MPOB）10日公布數據顯示，1月棕櫚油產量月減近17%至124萬噸，產量為2023年4月來最低，且遜於市場的中位數預期，減幅更為2016年來之最。

與此同時，1月庫存減少7.6%至158萬噸，寫21個月低；出口也急降近13%至117萬噸，寫11個月低。

Sunvin集團研究主管巴加尼表示，MPOB數據震撼市場，1月棕櫚油庫存的跌幅之深重，超乎所有預期，並遠低於一年前的202萬噸。印度交易商說，馬來西亞產量遲遲難以恢復，2月可能會進一步下滑，將給予市場額外支撐。

連日豪雨在馬來西亞多地釀成洪災與土石流，至少有五人喪生、數千人被迫撤離。

據氣象局聲明，兩大棕櫚產區砂拉越和沙巴，是受創最嚴重的地區之一。馬來西亞棕櫚油價格上周大漲逾5%，供給萎縮可望進一步支持價格。