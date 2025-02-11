南韓補助核電業1億美元

南韓政府10日宣布，今年將提供核電業1,500億韓元（1.03億美元）財政支援，以促進這個大有可為產業的發展。

南韓產業通商資源部表示，在人工智慧（AI）產業熱潮引發了電力需求增長，和國際呼籲達成碳中和之際，這筆資金將用於支援國內核電廠生態系。

產業通商資源部表示，為因應在近年來核電廠出口和國內推動建新電廠的背景下增加的投資需求，今年預算比去年提高500億韓元。

南韓2022年搶下了在埃及興建一座核電廠的3兆韓元交易，並在隔年又搶下另一樁在羅馬尼亞建造核電設施的2,600億韓元交易。該國也正努力趕在2032和2033年以前，將位在首爾東南方約220公里的韓蔚核能發電廠三號機和四號機完工。

另一方面，LG新能源同日宣布，被選為位在濟州島的翰林離岸風電場的再生能源競標服務營運商，負責確保乾淨能源有效率地傳遞到消費者手中。