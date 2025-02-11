蘇伊士運河通行量 有雜音

埃及蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）表示，要是加薩地區維持停火，預期蘇伊士運河的通行量將在3月底前逐步回復正常，今年年中可以完全恢復。但航運業態度保守，指出籌劃重啟這個航線仍嫌太早。

葉門青年運動組織（又譯胡塞武裝）先前已表示，由於以色列與哈瑪斯停火，將不再攻擊美國和英國船舶。但航運業者說，現在要規劃重返蘇伊士運河仍為時過早。

雷比受訪時表示，目前每日通行蘇伊士運河的船隻數量不超過32艘，遠低於2023年10月加薩戰爭爆發前的75艘。他還表示，現在超級油輪仍無法通過該運河。

蘇伊士運河是全球主要貿易航道之一。雷比說，該運河的收入因戰爭影響而銳減約60%，在截至6月底止的本會計年度預料將虧損約70億美元。有鑒於此，以哈30日換俘前夕，雷比邀請20多家航運商代表召開會議，敦促業者重啟紅海航線。

法國達飛海運（CMA CGM）埃及和蘇丹執行長柴魯爾說，該公司若要考慮恢復所有蘇伊士航運，加薩持續穩定是必要條件。埃及塞得港航運商會主席埃拉米說，保險商也須加入，唯有保險業重新把此區列入安全區，船隻才會取道蘇伊士運河。

另一方面，美國總統川普提議接管加薩走廊，對紅海航運復航投下變數。埃及宣布，將在2月27日舉行阿拉伯國家緊急高峰會，討論此一危險的新發展。

蘇伊士運河若恢復運量，對埃及而言將是好消息，該國正尋求擺脫數十年來最糟的經濟危機。埃及當局去年3月允許埃及鎊貶值約40%，以取得來自國際貨幣基金（IMF）等機構的新援助，做為570億美元全球紓困方案的一環。