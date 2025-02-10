關稅引發美國鋼鐵股漲勢 半導體股反彈、美股早盤走高

美國總統川普計劃對進口鐵鋁加徵關稅，帶動美國鋼鐵股大漲；另外，標普500指數上周五（7日）重挫1%，也引發逢低進場買盤，美股10日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤漲0.15%，標普500指數漲0.4%，那斯達克指數漲0.8%，費城半導體指數漲1%；台積電ADR走高1%，輝達也攀漲2%。

川普有意在10日宣布對進口鐵鋁開徵25%關稅，但未說明新關稅上路時間。鋼鐵商Nucor勁揚7%，美國鋼鐵公司（US Steel）和美國鋁業（Alcoa）均漲3%以上。

與此同時，川普還可能會在本周對各國開徵對等關稅，市場情緒緊張，推升避險資產需求，金價觸及歷史新高，彭博美元現貨指數也升至近一周高點。

本周有多項重要經濟數據將出爐，12日將公布美國1月消費者物價指數（CPI），13日生產者物價指數（PPI）也將出爐。聯準會（Fed）主席鮑爾預定11日到國會進行半年度聽證。