OpenAI首款自研AI晶片今年設計完成 台積試產後明年量產

路透報導，OpenAI第一代自主研發的人工智慧（AI）晶片，未來幾個月內就會完成設計，並計劃送往台積電試產，目標2026年進行量產。

消息顯示，OpenAI典型的試產成本高達數千萬美元，大約需要六個月才能生產出成品晶片，除非OpenAI願意為加快製造速度，支付更多費用。

消息人士稱，在OpenAI內部，這款專供訓練的晶片被視為加強OpenAI與其他晶片供應商談判籌碼的戰略工具。推出首款晶片後，OpenAI的工程師們將繼續開發出更先進、功能更強大的處理器。

如果試產過程順利進，這家ChatGPT開發者將能夠量產其首款自研AI晶片，並可能在今年晚些時候測試輝達（Nvidia）晶片的替代品。

報導指出，OpenAI計劃今年將其設計交給台積電，代表該公司在首個設計上取得快速進展，而其他晶片設計商可能需要更長時間才能完成這一過程。

消息人士透露，OpenAI的自研AI晶片雖然能夠訓練和運作AI模型，但最初只會以有限的規模部署，主要用於運行AI模型，該晶片在公司基礎設施中的作用有限。