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OpenAI執行長提出3項觀察！AI使用成本 未來每年以10倍速下墜

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期在文章中表示，人工智慧（AI）使用成本將以每年10倍速度大幅降低。歐新社
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期在文章中表示，人工智慧（AI）使用成本將以每年10倍速度大幅降低。歐新社

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期在文章中表示，人工智慧（AI）使用成本將以每年10倍速度大減，並就AI模型發展速度及投資前景表達樂觀。

Business Insider報導，奧特曼在9日發表的一篇部落格文章中，對AI發展趨勢及影響，提出三項觀察：

首先，他預估AI使用價格將持續壓低，並因此大幅推升使用頻率。文章中寫道，「特定水準AI的使用成本，將以每年10倍的速度減少，更低的價格將導致更廣泛的使用。」他也舉自家AI為例，2024年年中推出的GPT-4o，跟2023年推出的GPT-4相比，每個詞元（token）的成本降了150倍。摩爾定律（Moore's law）對晶片效能提升速度的推估，是每18個月增加一倍，相較之下，AI 進展的速度則是快得讓人「難以置信」。

此外，奧特曼指出AI可發展出的能力，將取決於有多少資源被投入開發，強調挹注資金在AI模型發展，將能得到持續且可預期的收益。

最後，他也認為對AI投資的指數型成長「在近期沒有理由停止」，因為AI模型的能力也將以「超指數型」的速率增長。

奧特曼也在文中表示，「如果以上三項觀察成真，對社會的影響將會非常顯著」，並預期「許多商品的價格將會大幅下跌（目前AI成本及能源成本構成了許多限制），而奢侈品及土地等稀缺資源，價格則會以更加戲劇化之姿上漲」。

就在奧特曼發文數周前，中國大陸人工智慧DeepSeek竄起，引發AI相關股票拋售潮。DeepSeek的高效表現與其宣稱的低廉開發價格，引發市場憂慮，擔心輝達晶片等AI硬體的需求或將下滑。

但與此同時，亞馬遜、微軟、Google及Meta四大科技巨擘，均在發布最新財報時，仍表示將增加對AI的投資。

AI DeepSeek Google OpenAI 奧特曼

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