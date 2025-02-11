VistaJet攜大S返台花費226萬！黃仁勳、蘇姿丰都愛搭的私人包機 藏哪些富人秘密

台灣藝人大S（徐熙媛）農曆新年期間在日本因流感併發肺炎而猝逝，消息震驚各界。2月5日下午，她的骨灰於由私人包機VistaJet運抵台北松山機場，據傳，這趟行程從東京包機回台費用超過新台幣226萬元。究竟VistaJet什麼來頭？

台灣知名藝人大S於農曆新年期間在日本因感染流感不幸猝逝，骨灰於2月5日下午由VistaJet（維思達公務機）私人包機運抵台北松山機場。由於8日是大S過世後第七天，即所謂「頭七」，也是她和具俊曄三週年的結婚紀念日，令各界備感唏噓。

這趟帶大S回家的私人包機，究竟有多貴？據估計，此趟行程從東京包機回台費用約台幣226萬元，令外界咋舌這筆天價的同時，更一度掀起大S前夫汪小菲與徐家誰埋單的風波。

不僅小S、具俊曄接連發出嚴厲聲明，就連負責安排此趟VistaJet私人包機服務的公司Jetbay HK也公開聲明：「關於日前徐家從日本東京返台包機的相關網上謠言並不屬實，所有費用均由犬象有限公司徐熙娣（小S）總經理全額支付。」

據了解，這家連輝達執行長黃仁勳、AMD超微執行長蘇姿丰都愛搭的VistaJet私人包機，一小時動輒50萬元起跳。但除了上述富豪級的大咖企業家，近年商務客也源源不絕，可保有隱私並省下通關與排隊的時間，並且在空中維持高檔生活品味。

VistaJet私人包機，一小時動輒50萬元起跳。取自VistaJet官網

VistaJet 飛1小時50萬元，可享空中美食、喀什米爾毛毯

你知道私人包機市場有多大嗎？根據市調機構MordorIntelligence資料顯示，2024年私人包機服務市場規模估計為152.7億美元，預計到2029年將達到293億美元，年複合成長率為13.92％。

這次運送大S骨灰的VistaJet成立於2004年，總部設於馬爾他（Malta），在當地有註冊公司和擁航空營運許可證（AOC），以計時收費模式專營高端私人包機服務。VistaJet的創始人Thomas Flohr則是瑞士人。

截至2023年，VistaJet擁有超過360架飛機，航線遍及全球187個國家，在私人航空市場中占據龍頭地位。而VistaJet的母公司Vista Global Holding總部位於杜拜，集團涵蓋飛機租賃、私人包機等服務。

VistaJet擁有多款由龐巴迪（Bombardier）製造的公務機型。根據該公司官網顯示，Bombardier Global 7500 是全球最大且航程最遠的公務機，擁有四個獨立的起居空間，包括全尺寸廚房和固定臥室，可在空中享受頂級美食。機上還提供天然保養品、喀什米爾毛毯、Christofle 餐具等高級用品，能夠連續飛行長達17小時，依據航線、飛行時間與特定要求，每飛行小時的費用約在 12000 至 18000 美元之間（約合新台幣40萬～60萬元）。

搭乘VistaJet私人包機可享頂級空中美食。取自VistaJet官網

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良表示，許多企業人士使用飛機的頻率次數並不高，是否需要「為了一杯牛奶而養一頭牛」就成了企業人士的考量點。因此，不一定需要花費鉅資，改委由專業航空公司代為購買飛機，要多少需求買多少時數的商務專機反而變成首選，顧客可依需求請業者報價，雙方在議定的服務項目中完成運送的服務。

除此之外，商務專機也提供醫療運送的服務，許多病患基於各種因素需要到其他國家時，也可以透過這種模式，由商務專機提供醫療運送，雖然價格不斐，但是此類飛機經過專業醫療改裝，可以提供病患更周全的照顧，對於價格不敏感型的客戶，確實有其市場。

私人商務專機曾因ESG理由被禁飛

至於私人飛機提供的商務航空服務是何時在全球興起？盧衍良表示，可追溯至1990年代，商務人士對隱私與時間彈性的需求，使得商務航空業務在全球拓展。特別是在2001年911事件、SARS疫情爆發，以及貧富差距擴大的背景下，商務航空的需求持續增長。

台灣也順應此潮流，於2007年修訂《民用航空法》，增訂「商務專機」的營業項目。而商務航空經營型態的其中一類，是由航空公司提供飛機，為客戶提供從甲地到乙地的運送服務，此次大S骨灰的運送正是屬於這類商務專機的業務範疇。目前國內已有多家以商務航空為主的業者。

VistaJet主要提供的是環球7500機型，搭載14個座位和空中會議室。取自VistaJet官網

長榮大學航管系教授黃泰林指出，台灣的商務航空市場已有十多年的歷史，國內有多家商務航空公司，如華捷商務航空、飛特立航空等。不過，在ESG浪潮下，商務航空飛機也發生遭國際機場禁飛的案例。

儘管私人包機受到名人和企業高管的青睞，也切中高端旅遊、醫療運輸、緊急救援等特殊市場需求，但法國國際廣播電台（RFI）報導，私人飛機每名乘客平均排放的汙染量至少是普通民用飛機的14倍。

為減少噪音和碳排，荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場一度宣布在2025年前要全面停飛深夜航班，取消在所有在該機場起降的私人飛機，隨後遭到多家航空公司提起訴訟而敗訴，這也凸顯出如何在奢華與永續之間找到平衡，將是商務航空未來發展要面對的課題。

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（本文出自2025.02.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）