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碳移除市場2024年持續增長 隱憂為缺乏新面孔

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

碳移除領域追蹤網站CDR.fyi發布一份碳移除（CDR）市場2024年整體概述報告，顯示碳移除市場雖呈增長趨勢，但缺乏新面孔買家讓整體市場的持久性打上問號。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，整體而言這份報告顯示一路以來碳移除市場增長達78%堪稱顯著，到2024年碳移除額度的購買量達到近800萬噸，交付量（實際完成的碳移除量）與2023年相比增長120%，來到31.86萬噸。

但報告浮現的一大隱憂是缺少新的碳移除額度買家。

2024年所有的碳移除額度購買裡，80%集中於4個買家－微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、法國億而富石油集團旗下的福風提公司（Frontier）及線上收付款服務商Stripe，當中又以微軟的購買量占全部的63%。

這些行業巨頭的買家大戶都已是老面孔，缺乏新買家也引發外界質疑碳移除市場究竟還能撐多久。

報告顯示，2024年不同機構的買家（如微軟在一年內買10次，計算時仍只能計為一家）僅增加7%，首購者卻減少18%，代表雖然整體市場參與者略增，但新血的加入速度卻在放緩，也表明交易增長主要來自老面孔而非新生力軍，反映市場擴張動能疲軟。

網站 額度 首購

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