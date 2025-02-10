日本去年經常帳順差創新高 日圓貶值推升海外匯兌收益

日本財務省周一公布，日本2024年經常帳順差高達29.3兆日圓（約1,930億美元），創下1985年有可比數據以來最高紀錄。

這要拜主要所得盈餘創新高40.2兆日圓所賜。主要所得盈餘來自海外投資的利息和股息收益，抵銷了貿易和服務餘額呈現的赤字。

SMBC日興證券經濟學家宮前耕也領銜的團隊在研究報告中指出，日圓貶值是推動主要所得盈餘大增的關鍵因素。2024年，日圓兌美元貶值超過10%，日圓走弱，使海外投資收益在匯回本國時大幅增加。

不過，由於川普不斷祭出關稅威脅，還要求各國擴大在美國投資，全球投資和貿易流動前景益發不確定。此外，美中兩國重啟貿易戰，也可能影響日本外銷。

宮前在報告中指出：「美中貿易戰將有礙日本出口，而擴大對液化天然氣（LNG）採購則可能推升日本進口。」他也說：「另一方面，日本企業對美國的投資，可能推升主要所得盈餘。」