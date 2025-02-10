彭博專欄：中國學俄烏戰破壞台海電纜 台灣人卻警覺性極低

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）10日發文指出，中國大陸在海上和空中壓制台灣後，又模仿俄羅斯在烏克蘭戰爭中的戰術，開始加強對台灣周邊海底電纜的破壞。這使得台灣面臨更大威脅。目前川普政府分散了台灣和國際對此問題的關注，台灣民眾對中國威脅的緊迫感極為不足，如果不加以重視，台灣的國家安全和經濟可能遭遇重大風險。

瓦斯瓦尼透露，最近一次訪台時，她對台灣民眾應對中國威脅的緊迫感之低感到驚訝。儘管目前海底電纜攻擊的規模可能不大，但若放任不管，將會加大破壞的速度，對台灣民眾和經濟造成極大危害。

史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心主任鮑爾（Ray Powell）告訴瓦斯瓦尼，中國似乎已將破壞海底電纜作為一項更重要策略。他指出：「北京不希望與台灣或美國陷入熱戰，這一策略的目的是對台灣進行威脅。」

中國的策略是透過切斷台灣關鍵通信，並採其他手段孤立台灣，迫使台灣交出主權。

台灣東北方海底電纜1月3日疑似遭到中國背景的一艘喀麥隆籍貨輪破壞。對此，國台辦表示，海底纜線損壞是「常見海上事故」，並呼籲不要無中生有。此事並非第一次發生。2023年2月，馬祖列島附近的兩條海底電纜損壞，造成當地居民數周無法使用網絡，當時有兩艘中國船隻被指責為肇事者，但台灣未正式指控中國。

一位經歷過網路斷訊的政府消息人士告訴瓦斯瓦尼，網路斷訊為傳播假消息提供了絕佳條件。中共可輕易散播訊息，讓台灣民眾誤以為中國已控制台灣，這樣就能透過恐懼而非實際的戰爭來達到目的。

此外，這一行為也揭示出台灣對外界威脅的脆弱性。海底電纜是全球經濟的重要基礎設施。根據香港辛里希基金會（Hinrich Foundation）的資料，這些電纜在2023年每天承載價值達10兆美元的金融交易。一位電纜專家將它比喻為水流的重要性——若缺乏穩定水流，台灣將面臨完全暴露的風險，商業活動將中斷，醫院和學校也會受到影響，市場也將動盪不安。

瓦斯瓦尼強調，台灣必須更警覺中國可能造成的破壞，並應該增強海巡隊規模，以應對來自中國的壓力。

同時，台灣也需要加強有韌性的防護能力，與日本和菲律賓等國家合作，保護這些關鍵基礎設施。這兩個國家同樣對中國日益擴張的行為感到擔憂。

為了防止未來進一步的損害，台灣可以像澳洲和紐西蘭一樣，建立電纜保護區，限制航運活動，並鋪設配備聲波探測器的智慧型電纜來檢測損壞。此外，擴大維修船隊將有助於快速修復受損電纜。

瓦斯瓦尼還提到，台灣必須制定應急計畫，一旦發生海底電纜損壞，應立即啟動備援系統，將數據路徑切換到其他國家。台灣政府已經在討論這些應變措施，但瓦斯瓦尼認為，這一切進展仍不夠快。

她警告，最理想的情況是海底電纜損壞不會造成太大不便，最壞的情況是它可能導致台灣全島網路癱瘓；對於台灣而言，及早意識到這種風險是當務之急。