學者：美中AI競爭 DeepSeek影響「虛大於實」

中國新創公司DeepSeek推出人工智慧模型，引發議論。學者分析，DeepSeek對美中AI競爭的影響「虛大於實」，且認知操作與數據安全風險將限制DeepSeek擴張國際版圖，而美台半導體生態系將持續扮演全球AI發展的關鍵角色。

國防院助理研究員楊一逵日前在國防院官網發表評析，認為「深度求索」（DeepSeek）對美中AI競爭的影響虛大於實，且長期來看，中國整體AI模型的發展將持續受到美國晶片禁令的影響。

楊一逵指出，DeepSeek問世充滿北京認知戰操作的痕跡，美方人士指出，DeepSeek選擇與美國總統川普就職同一天公開其AI模型與論文，形塑美國AI晶片禁令無法阻礙中國自主發展AI的論述，可視為一種政治及輿論操作。

楊一逵提及，美國網路公司Graphika發現中國官方媒體與帳號呈現組織性的宣傳行為，散播DeepSeek以低成本與「開源」（Open Source）方式，成功挑戰大量GPU晶片運算力為AI發展不可或缺的既定印象，然而DeepSeek低成本的訓練資源似乎是誤導訊息。

楊一逵表示，DeepSeek與中國官方密切，同屬梁文鋒的「杭州幻方科技有限公司」自2020年至2024年獲得22筆政府補貼，形同中國政府扶持的AI模型技術。更重要的是，DeepSeek未公開模型的訓練數據來源，並非真的「開源」，而其隱藏的數據來源讓外界對其低成本的訓練模式主張產生懷疑。

楊一逵強調，認知操作與數據安全風險將限制DeepSeek擴張國際版圖；若北京當局詢問與索取關鍵敏感數據時，DeepSeek將難以拒絕，且加拿大網路安全公司Feroot Security發現DeepSeek隱藏的程式碼可將數據發送至中國國營電信企業「中國移動」旗下的伺服器，該中方電信企業早於2020年被美國納入「中國軍事公司」限制名單中，透露出DeepSeek收集的數據可能挪用於中國軍民融合的產業鏈之中。

楊一逵分析，各國政府目前對DeepSeek不僅產生戒心，甚至逐步形成集體式抗拒，日後DeepSeek將難以在國際間擴大實質版圖，也不足以改變美國領先的AI競爭格局。

楊一逵說，美台間互補與互惠的半導體生態系，將持續扮演全球AI發展的關鍵角色，不論係建立大型數據資料庫，國家級的AI發展計畫，或是開源的小規模及低成本的AI應用模型，高階晶片的運算能力都不可或缺。