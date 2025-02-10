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馬克宏推法國版「星際之門」宣布1,090億歐元AI投資計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在AI行動高峰會於10日登場前夕，法國總統馬克宏接受電視台專訪。歐新社
在AI行動高峰會於10日登場前夕，法國總統馬克宏接受電視台專訪。歐新社

法國總統馬克宏宣布，未來幾年法國將在AI領域投資1,090億歐元（約1,126億美元），此時歐洲尋求在這塊由美、中主導的領域取得進展。

馬克宏宣布AI投資計畫的時間點，正值AI行動高峰會周一（10日）在巴黎登場前夕，屆時世界領導人與OpenAI執行長奧特曼等AI高層主管將出席討論相關議題。就在上個月，美國總統川普宣布在美國推動規模5,000億美元的AI基礎建設計畫「星際之門」（Stargate），由OpenAI與軟銀領軍。

另一方面，Google、亞馬遜、微軟和Meta等大型科技集團今年已安排合計3,000億美元AI相關資本支出。同時，DeepSeek等大陸業者在開發有競爭力且低成本的AI模型方面取得巨大進展，而華為則大力投資打造能媲美市場領導者輝達（Nvidia）產品的晶片。

馬克宏9日對媒體表示，面對這樣的競爭，「歐洲和法國必須加速投資」，因此法國周一將宣布眾企業已同意未來幾年向法國AI計畫投資1,090億歐元

馬克宏說：「這對法國而言，相當於美國宣布的星際之門。」

其中一項在法國的投資將來自阿拉伯聯合大公國，阿聯上周表示，將投資多達500億歐元建設一個資料中心新園區。

法國AI計畫的初期資金將來自阿布達比規模1,000億美元的MGX基金，該基金也參與了美國的星際之門計畫。另外，一個法國企業組成的財團稍後也將加入出資。

在周日，加拿大資產管理公司Brookfield也宣布投資200億歐元支援在法國布建AI基礎設施。

巴黎AI行動高峰會的另一項成果，將是成立名為「Current AI」的非營利投資基金將推動所謂「公共利益AI」，像是打造支持隱私、匿名性的醫療數據AI計畫。該基金目標五年內籌資25億歐元，目前已有約4億美元資金承諾投入。

馬克宏可利用這場AI高峰會展現法國依然能在AI等重大全球議題方面具有「軟實力」。他一直倡導歐洲應該發展自家的AI平台與應用，不該純粹仰賴美中創新。

此外，馬克宏持續積極支持巴黎AI新創公司Mistral，該公司執行長門施（Arthur Mensch）預料也會成為這次高峰會的焦點人物。

法國 美國 馬克宏

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