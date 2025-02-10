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Deepmind執行長評Deepseek：陸最佳作品 扭轉地緣政治 但炒作太過

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。路透
Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。路透

Google旗下DeepMind的執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）周日（9日）評論，Deepseek的AI模型「可能是中國大陸最好作品」，但並未呈現出任何新的科學進展。

Deepseek上月橫空出世，引發科技股大幅拋售潮，以及大型科技公司是否在AI基礎設施上花費太高的廣泛討論。

在巴黎舉辦人工智慧行動峰會前夕，哈薩比斯於一場Google主辦的活動上稱讚Deepseek的模型是「令人印象深刻的作品」：「我認為這可能是我見過中國大陸最好的作品。」

他說，Deepseek可以做「極佳的工程」，而且它「在地緣政治的層面上改變了事態」。

然而，從技術的角度來看，哈薩比斯表指出並非很大的改變。「儘管有炒作，但實際上並沒有任何新的科學進步......它使用的是（AI）已知技術」，圍繞Deepseek的炒作被 「誇大了一點」。

哈薩比斯稱Google上周公布的Gemini 2.0 Flash模型，比DeepMind的模型更有效率。

至於比人類更聰明的通用人工智慧（AGI）何時才能出現，哈薩比斯表示，AI產業正在邁向AGI的道路上：「我認為現在已經很接近了，也許離那樣的系統只差五年左右，那將會是非常了不起的事。」

科學 科技股

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