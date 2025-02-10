快訊

今晨5.2度創此波寒流最低溫！白天回暖逾20度 元宵節全台下雨

巴黎AI峰會前 馬克宏：未來數年法將獲3.7兆元投資

中央社／ 巴黎9日綜合外電報導
法國總統馬克宏。 美聯社
法國總統馬克宏。 美聯社

為期兩天的「人工智慧行動高峰會」明天將在巴黎揭幕。法國總統馬克宏今天表示，投資人未來數年將會對法國的人工智慧計畫投入1090億歐元（約新台幣3兆6984億元）資金。

法新社報導，「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit）由馬克宏（Emmanuel Macron）、印度總理莫迪（Narendra Modi）聯合舉辦，已經提出的一系列目標包括「制定」全球人工智慧（AI）治理架構、推動基於更合乎道德、更容易取得、資源消耗更少的AI願景等。

路透社報導，馬克宏辦公室宣布，相關資金包括加拿大投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）將對法國的AI計畫投資200億歐元、阿拉伯聯合大公國未來數年可能提供500億歐元資金等計畫。

艾里賽宮（Elysee Palace）指出，阿聯的投資將包括對一座負載100GW（Gigawatt，百萬瓩）資料中心提供資金。「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）報導，布魯克菲爾德的大部分投資將用於一座資料中心。

美國總統川普上個月也曾宣布由日本電信巨擘軟銀公司（Soft Bank）和ChatGPT開發商OpenAI主導的AI基礎建設重大投資計畫，表示軟銀、Open AI和甲骨文（Oracle）合資成立的新公司Stargate「將至少投入5000億美元，在美國打造AI基礎建設」。

法國 美國 馬克宏

延伸閱讀

陸副總理赴法參加AI峰會 傳DeepSeek創始人也受邀

DeepSeek引全球關注 陸副總理赴法參加AI行動峰會

川普就職日 馬克宏警告：歐洲不能只仰賴美國武器

因應川普2.0 馬克宏訪英相施凱爾 談烏戰、中東議題

相關新聞

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普表示，他將在周一宣布對所有進口鋼鋁加徵收25%的關稅。澳幣聞訊擴大跌幅，歐元、英鎊和紐元也走弱。以下是本周開...

輝達華府布局 延攬親川普人士

紐約時報八日報導，有別於其他矽谷大企業，輝達與微軟以相對低調、避開鎂光燈的方式應對新川普政府。但這不代表兩家公司毫無作為...

巴黎AI峰會前 馬克宏：未來數年法將獲3.7兆元投資

為期兩天的「人工智慧行動高峰會」明天將在巴黎揭幕。法國總統馬克宏今天表示，投資人未來數年將會對法國的人工智慧計畫投入10...

亞洲基金 尋覓新避風港

美國總統川普推動加徵關稅、又經常變卦，引發金融市場劇烈動盪，促使亞洲基金經理人尋找相對不受全球貿易摩擦加劇所衝擊的資產，...

川普放話接管加薩 復航紅海更難

航運業主管透露，美國總統川普提議接管加薩走廊的想法，正使重返紅海航線的前景更為黯淡，憂慮葉門叛軍青年運動組織（Houth...

日銀估續升息 日圓上看140 10年期公債殖利率衝14年高點

由於日本通膨居高不下，加上今年春鬥勞資談判可能再度大幅加薪，日本銀行（央行）繼續升息的預期益加濃厚，帶動日本10年期公債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。