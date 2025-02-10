巴黎AI峰會前 馬克宏：未來數年法將獲3.7兆元投資
為期兩天的「人工智慧行動高峰會」明天將在巴黎揭幕。法國總統馬克宏今天表示，投資人未來數年將會對法國的人工智慧計畫投入1090億歐元（約新台幣3兆6984億元）資金。
法新社報導，「人工智慧行動高峰會」（Artificial Intelligence Action Summit）由馬克宏（Emmanuel Macron）、印度總理莫迪（Narendra Modi）聯合舉辦，已經提出的一系列目標包括「制定」全球人工智慧（AI）治理架構、推動基於更合乎道德、更容易取得、資源消耗更少的AI願景等。
路透社報導，馬克宏辦公室宣布，相關資金包括加拿大投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）將對法國的AI計畫投資200億歐元、阿拉伯聯合大公國未來數年可能提供500億歐元資金等計畫。
艾里賽宮（Elysee Palace）指出，阿聯的投資將包括對一座負載100GW（Gigawatt，百萬瓩）資料中心提供資金。「星期日論壇報」（La Tribune Dimanche）報導，布魯克菲爾德的大部分投資將用於一座資料中心。
美國總統川普上個月也曾宣布由日本電信巨擘軟銀公司（Soft Bank）和ChatGPT開發商OpenAI主導的AI基礎建設重大投資計畫，表示軟銀、Open AI和甲骨文（Oracle）合資成立的新公司Stargate「將至少投入5000億美元，在美國打造AI基礎建設」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言