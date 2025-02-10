本周開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普表示，他將在周一宣布對所有進口鋼鋁加徵收25%的關稅。澳幣聞訊擴大跌幅，歐元、英鎊和紐元也走弱。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

川普打算周一宣布對所有鋼鋁進口加徵25%關稅

川普表示，他周一將宣布對所有鋼、鋁進口加徵25%的關稅。川普周日在空軍一號對記者表示，關稅將適用於來自所有國家的鋼鋁進口。他沒有透露關稅何時生效。

美國總統川普7日已表示，計劃本周一或周二宣布對許多國家祭出對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。

川普也表示，日本製鐵不能持有美國鋼鐵公司（US Steel）的控股權。

川普預告開徵「對等關稅」 中國、印度、台灣可能中槍

川普預告對多國開徵「對等關稅」，雖未直接透露會受影響的國家，但MarketWatch網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，可能目標包括中國大陸、印度和台灣等美國貿易夥伴。

對等關稅是川普第一任和去年總統選戰時的一項關鍵議題，也是華府智庫傳統基金會「2025計畫」的一部分，該部分由川普的高級貿易與製造顧問納瓦羅撰寫。據納瓦羅的分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國和印度，這兩國位於「紅區」。

其次是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南，他們都對美享有非常大的貿易順差；第三層目標則是日本與馬來西亞。

川普預告將公布對等關稅措施 美股不安加劇

美股三大指數上周五（7日）下跌，結束連三漲，拖累周線收黑。美國經濟數據更強化聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，加上美國總統川普預告將公布對等關稅措施，更挑動投資人不安的神經。

那斯達克綜合指數上周五跌1.4%，道瓊工業指數下跌444點，和標普500指數雙雙下跌接近1%。一周下來，三大指數全面收黑，標普跌0.2%，道瓊和那指均跌0.5%。費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌1.6%和2.1%，台積電ADR周線跌了1.5%，較台北交易股票溢價20.1%。

亞馬遜業績展望遜於預期，但和微軟、Google和Meta一樣，仍擴大AI相關資本支出計畫。輝達（NVIDIA）周線大漲8.1%，收復前一周DeepSeek爆紅後損失的部分失地。Meta股價連15個交易日走高。

黃金今年漲勢更勝比特幣 一度寫2,886美元新高價

國際金價7日改寫盤中新高，現貨價格一度漲至每英兩2,886.79美元，終場連六周收紅。在美國總統川普政策帶來不確定性，引發避險資產搶購潮，黃金今年表現遠比比特幣來得亮眼。

根據彭博資訊彙編數據，金價今年來已漲9%，比特幣價格只漲3%，比特幣價格已從高點下滑10%，報價約96,694美元。川普上任後發布一連串關稅措施、美中貿易戰持續升溫，此外地緣政治動盪也加劇，都使資金轉而湧入黃金等避險資產，比特幣則面臨壓力。

日產、本田合併破局 鴻海、雷諾傳重談日產股權交易

在日產汽車和本田汽車合併協商破局之後，雷諾汽車（Renault）傳出已經和鴻海（2317）重啟出售日產持股的談判。

英國金融時報報導，知情人士透露，雷諾決定展開行動，自行尋求更多新的投資人，主要是擔心公司所擁有的日產股權，會因為日產找不到新夥伴，最後落得價值大減。據說，雷諾探詢的可能投資者將擴及全球的大型科技公司，包括蘋果公司在內。

雷諾2023年重新調整當時與日產的25年聯盟關係，減少對日產持股。目前雷諾持有日產36%的股權，其中的18.7%以一個法國信託方式持有，而雷諾現在想要賣掉這一部分。