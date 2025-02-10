俄烏戰效應 波羅的海三國 斷聯俄電網

「波羅的海三國」愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛九日宣布，已順利斷聯俄羅斯輸電網路並接上歐盟電網。此改變是基於國安疑慮，意在讓該三國與歐盟更緊密整合，並提升區域能源安全。

法新社報導，波海三國曾是前蘇聯加盟共和國，目前則都是歐盟與北約組織（NATO）會員國。自從俄國二○二二年二月全面入侵烏克蘭，堅定力挺基輔的三國亟思轉換電網，除了是因為擔憂自身也淪為俄國目標，也擔心莫斯科會利用電力系統加以脅迫。

近年波海國家與瑞典及芬蘭之間的電線、通訊電纜和天然氣管線發生數起故障，據信是受到船隻在海床拖曳船錨損壞，引發波海地區高度警覺。部分專家和政治人物指控俄國發動「混合戰爭」，動用鎖定能源供給的非傳統手段，但俄國否認該指控。