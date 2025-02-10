輝達華府布局 延攬親川普人士

紐約時報八日報導，有別於其他矽谷大企業，輝達與微軟以相對低調、避開鎂光燈的方式應對新川普政府。但這不代表兩家公司毫無作為，如輝達從去年便在華府布局。

身為全球極具價值的兩大公司領導人，輝達執行長黃仁勳與微軟執行長納德拉雙雙缺席川普第二任就職典禮。黃仁勳直到川普就任近兩周後的一月卅一日，才首次在白宮會晤川普。川普見黃仁勳的兩周前，也在海湖莊園與納德拉共進午餐。納德拉和微軟總裁史密斯也曾參加一場苜蓿草俱樂部主辦的晚宴，多名川普新內閣首長人選也出席。

微軟前高層索馬瑟佳指出，與許多同行不同，微軟和輝達並未激怒過川普，「對這些公司來說，幾乎是照常營運」。

但紐時也指，輝達與微軟在川普二點○的風險都很高。華府將敲定輝達晶片銷售及微軟打造海外數據中心的相關規則。微軟也面臨網路安全、人工智慧（AI）系統監管與數據中心電力需求等問題。而在中國大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）取得突破進展後，輝達恐將面臨華府進一步限縮該公司對大陸銷售晶片。

黃仁勳會見川普時，論及AI政策和半導體。但川普後來向記者說，他無法斷言是否將禁止更多輝達晶片銷往大陸。川普稱兩人會面融洽，但其政府仍計畫對海外製造的晶片課關稅；此舉可能損及輝達收益，因為輝達晶片在台灣製造。

兩名匿名知情人士透露，輝達去年在華府設立首個辦公室，近期更延攬共和黨籍的政府事務高級主管巴伯（Stewart Barber），她曾擔任川普長女伊凡卡的顧問。

輝達已申請成為美國資訊科技產業協會（ITIC）成員，這個政策團體代表大部分頂尖科技公司。輝達還聘僱川普第一任期國安顧問歐布萊恩領導的地緣政治顧問公司「美國全球戰略」。