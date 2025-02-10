亞馬遜投入成本 大增60%

亞馬遜（Amazon）位於美國密西西比州的大型資料中心計畫，成本預料將比原先公布的數字增加60%，攀抵160億美元，反映人工智慧（AI）基礎建設的成本日益高漲。

根據彭博資訊看到的文件，亞馬遜在密西西比州首府傑克森（Jackson）北方的兩座資料中心園區興建計畫，將耗資160億美元，比一年前宣布該計畫時的100億美元大增六成。當時亞馬遜稱該計畫為「密西西比史上最大的單筆資本投資」。

文件顯示，亞馬遜預計支出72億美元於伺服器、光纖電纜和其他技術基建，是計畫中的最大筆支出。

在此計畫下，密西西比州不僅對亞馬遜減免稅收，也提供2.78億美元的基建升級和勞工訓練獎勵。根據文件，該州對此案的1.72億美元直接支出，多數將用於更新下水道，例如每日可處理800加侖的汙水處理設施。

該州也免除亞馬遜由資料中心獲取的收入和相關支出的稅收，還將補償其營建成本的3.15%。密西西比州發展局（MDA）一位發言人指出，州政府對亞馬遜資料中心的營業稅減免金額總計將達約5.58億美元，例如伺服器等大項目，因而涵蓋了輝達的晶片。

亞馬遜則將繳費給資料中心所在地的郡政府，以取代稅收。根據MDA，該計畫前五年費用估計約2.09億美元。州政府表示，這些費用將彌補大部分的獎勵支出，而這項計畫也將帶動周邊產業，如營建業、房地產和娛樂產業。

亞馬遜估計這項投資將為密西西比州的GDP增加約33億美元。該州州長里夫斯去年元月公布亞馬遜這項計畫時說，「這著實是本州經濟多元化的大好機會」。

如今，亞馬遜雲端運算服務AWS、微軟和Google為擴大運算能力，正在美國各地花費數百億美元興建資料中心。企業和地方官員聲稱，這些計畫將提振地方經濟、創造高薪工作。

然而，當局給予資料中心的減稅和獎勵措施，日益受到政治人物的嚴格檢視，因憂慮這些計畫所創造的工作機會其實沒那麼多。