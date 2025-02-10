拉美AI基建 商機誘人

隨著全球對於人工智慧（AI）和雲端運算的資料中心需求成長，基礎建設投資人正押注拉丁美洲，看好當地的再生能源資源和政府獎勵措施能為資料中心帶來龐大商機。

彭博資訊報導，根據拉美地區私募股權投資協會Lavca的數據，去年前三季該地區的基礎設施投資已比2023年全年高逾一倍，達到117億美元。而且未來還有更多資金要進駐。

私募股權公司I Squared Capital拉美地區主管佛姆柴維奇表示：「我們對投資巴西、墨西哥和拉美感到興奮，因為在運輸、電力和資料基礎設施等領域看到龐大商機。」

Patria Investments基建執行長賽勒斯表示，投資拉美的資料中心不只是為了因應地區需求，也是為了出口。他說：「雲端運算需要鄰近資料中心，但AI不需要。」

AI的龐大耗電量是刺激私募基金在拉美投資電力生產和運輸的另一因素。賽勒斯說，該地區的低發電成本是一項優勢。Levy & Salomao Advogados法律事務所合夥人奧利維拉說：「任何一家專注於減少碳足跡的公司都將受益於投資拉丁美洲，那裡有大量可用乾淨能源。」

此外，據Levy & Salomao計算，巴西最近所做的改革，也將降低進口AI所需繪圖處理器（GPU）的租稅負擔，從目前的48%降至2033年的14%。

佛姆柴維奇表示：「你可以看看巴西，這個國家已實施退休金改革、水資源改革和鐵路改革，現在還在進行稅制改革。」「巴西的政府很有力，所以能夠改革，我們預期這將會從現任政府延續到下任政府。」

White & Case法律事務所去年報告指出，拉美的資料中心市場預估將從2023年的約50～60億美元，倍增至2029年的100億美元。

據彭博彙整數據，微軟、亞馬遜、字母、Meta、甲骨文、華為和騰訊都正擴大其拉美地區的資料中心，去年宣布的新投資超過90億美元。這些公司也向第三方廠商租借算力。

巴西資本市場協會Anbima表示，去年至11月為止，在當地市場發行的基建債券暴增至1,203億里爾（204億美元），比2023年全年增加77%。

賽勒斯表示，除了資料中心外，道路和衛生設施的特許經營權也對全球私募基金投資人具吸引力。