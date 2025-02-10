亞洲基金 尋覓新避風港

美國總統川普推動加徵關稅、又經常變卦，引發金融市場劇烈動盪，促使亞洲基金經理人尋找相對不受全球貿易摩擦加劇所衝擊的資產，包括中國大陸擁有DeepSeek題材的「隱藏祕寶」、新加坡和澳洲的高收益率股票、內需市場龐大的國家，以及印度公債。

彭博資訊報導，與中國大陸AI新創公司DeepSeek有關的大陸科技廠商，有助降低對川普關稅的曝險。星展銀行資深投資策略師吳喬安（Joanne Goh，音譯）表示，陸股近幾年來都難以交易，但「隱藏許多寶石」。

擁有高配息紀錄的公司也有望在目前高波動環境下，提供避風港。駿利亨德森投資公司（Janus Henderson Investors）駐新加坡資產組合經理人杜赫拉說，在當前波動環境下，他青睞新加坡和澳洲等高收益率、品質更高且標的更多元的市場，並看好高收益率的中國大陸國營企業，因為可能被北京當局要求提高股東報酬。

另一個降低關稅風險的策略，是投資國內市場相對龐大、對出口依賴度較低的國家。Straits資產管理公司執行長巴賈瓦表示，印度和印尼都擁有龐大內需市場，印度提供「吸引人的機會」，政府優先發展基建，對外部貿易發展有緩衝空間。