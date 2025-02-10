日銀估續升息 日圓上看140 10年期公債殖利率衝14年高點

由於日本通膨居高不下，加上今年春鬥勞資談判可能再度大幅加薪，日本銀行（央行）繼續升息的預期益加濃厚，帶動日本10年期公債殖利率7日一度觸及1.31%，漲抵14年高點，匯市也看升日圓。

日本銀行（央行）１月決定升息1碼至0.5%，由於去年12月核心通膨率年升3%，是16個月來最快，已使市場押注下一次升息的時點將比原先預期更早。Jupiter資產管理公司投資經人諾沃尼表示，「這次日本通膨是由國內因素帶動，並非從其他國家輸入」，且去年12月工資升幅觸及30年來最高，「令人覺得較接近日銀升息周期的起點，而非趨向終點」。

市場更關切日銀貨幣政策立場已改變。分析師主張日本終於進入利率上升周期，日銀一位「鷹派」理事上周的發言使市場猜測日銀可能於7月再度升息，且利率終點可能高於1%。目前交換合約交易商預期7月再度升息的機率高達80%。

相較下，美國總統川普的關稅威脅可能推升美國通膨，已使市場降低聯準會（Fed）降息的預期，市場關注Fed主席鮑爾本周出席國會聽證會，他可能會迴避關稅對通膨影響的問題，但可能重申不急著降息。美國本周公布的1月核心通膨率可能年升3.1%，仍高於2%目標，可能強化Fed將按兵不動更久的預期。

RBC BlueBay資產管理公司經理人韓斯認為，今年日本薪資將繼續強勁上升，推升公債殖利率全盤走高，尤其是10年期殖利率。

三菱日聯銀行紐約區交易員橫田裕矢表示，若日本工資持續上升，日銀今年9月及11月分別升息應屬合理，日圓匯率可能升值140日圓，短期則將在148-155區間波動。