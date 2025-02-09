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川普變數大 高股息基金、ESG基金失血嚴重

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
川普動作頻頻，市場不確定因素增多。 路透
川普動作頻頻，市場不確定因素增多。 路透

川普動作頻頻，市場不確定因素增多。資金流向顯示，在2月第一周，大量資金流向債券及貨幣市場基金，但股票基金則出現12月中旬以來首度淨流出，高股息基金及ESG基金失血尤其嚴重。

EPFR統計，到2月5日為止的一周，債券及貨幣市場基金合計吸金633億美元。市場瀰漫不確定氣氛，資金流向避險及另類資產。資安基金吸金為52周新高，黃金及白金基金持續吸金，抗通膨債券基金吸金金額為10月下旬以來新高，巨災債券基金則連續九周吸金。

在股票基金方面，雖然美股基金及日股基金仍有淨流入，但全球股票、加拿大及歐股基金都是淨流出，因此整體成熟股票基金為淨流出，反映投資人靜待川普關稅政策更明確。

川普政策也影響新興市場基金。投資人仍相信人工智慧（AI）的長線題材，帶動台股基金最近一周吸金11億美元。不過，中國大陸房市再度受關切，陸股基金出現今年來第三次單周淨贖回。印度基金則連續失血五周，過去16周有13周為淨流出。

科技基金中斷連續六個月的吸金紀錄。其中，三檔半導體ETF單周就失血近10億美元，鎖定那斯達克前100大科技股的基金則流失4億美元，資金流向軟體相關ETF及槓桿做多輝達的共同基金。

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