航運業主管：川普提議接管加薩走廊後 重返紅海希望更黯淡

航運業主管透露，美國總統川普提議接管加薩走廊的想法，正使重返紅海航線的前景更為黯淡，憂慮葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞），將再次攻擊行經紅海的商船。

英國金融時報（FT）報導，大宗商品航運集團Norden執行長林德波（Jan Rindbo）表示，川普的計畫已增添中東的動盪緊張，可能拉長紅海問題，胡塞不會坐視川普發言的風險提高。

林德波說，若紅海能維持平靜約兩個月，運量可望回升，但川普的發言無助於營造中東情勢趨穩的信心。川普已呼籲清空加薩走廊，建造「中東版蔚藍海岸」，引發國際譴責。

在以色列與哈瑪斯達成停火協議後，胡塞1月宣布停止攻擊航經紅海的多數船隻。Lloyd's List情報公司（LLI）數據顯示，消息公布後一周，經由葉門曼德海峽進入紅海的船隻數量攀升4%至223艘，其中約25艘2023年來持續避行紅海，或是以往未取道曼德海峽。

LLI海事風險分析師迪亞昆表示，儘管少數船隻重返紅海，但其他船舶還在等候情勢回穩的證據。航運業高層透露，許多船東都預期胡塞將收回縮減攻擊的承諾，準備因應中東緊張升溫。航運顧問業者Vespucci海事公司執行長詹森說，重回紅海的初期希望已破滅，現在重返的可能性降低。

丹麥貨櫃航運集團馬士基（Maersk）上周預測，在最佳情境下，可能會在今年中復行紅海航線，若是如此，今年可能損益兩平，最糟情況則是紅海航線可能到今年底都持續受限，如此的營業利益可望達約30億美元。執行長柯文勝說，重返紅海的程序極為複雜，必須確定不會幾個月後就無法通行，客戶不喜歡出爾反爾。