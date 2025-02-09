快訊

網紅八炯、閩南狼挺罷免李彥秀 藍青年丁瑀到場嗆聲爆口角

78歲川普超勇！6點起床忙到午夜 自曝醒來第一念頭是這事

英國擬砸近9千億投資碳捕集 議員憂恐推高能源費用

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國國會議員近日呼籲政府評估，對「高風險」的碳捕集、利用與封存技術投入數以十億計英鎊，是否會增加消費者的能源支出。

法新社報導，英國工黨政府計劃投資將近220億英鎊（約新台幣8962億元）發展碳捕集、利用與封存（Carbon capture, utilisation and storage, CCUS）技術，以協助英國在2050年底前實現淨零碳排目標。

然而，英國國會下議院公共帳目委員會（Public Accounts Committee）對此表達擔憂，稱「政府支持未經驗證的新興技術來達成淨零，風險很高」。

跨黨派機構公共帳目委員會指出，這筆220億英鎊投資中，有3/4的資金將來自「向消費者徵收的費用，而英國民眾本就已經承擔全球數一數二高的能源費」。

委員會發現，政府未曾評估這項政策對家庭財務的影響，也沒有機制確保消費者能從中受惠、享有較低的電費。

公共帳目委員會主席克里夫頓－布朗（Geoffrey Clifton-Brown）表示：「這項政策將對消費者和工業電費造成非常重大的影響。」

CCUS技術的目的是透過捕捉二氧化碳並將其永久儲存於地下，以消除燃燒燃料發電和工業製程中所產生的碳排放

英國政府發言人表示，這項技術「對於提升英國能源自主性非常重要」，並強調「如果沒有這項技術，就無法保護我們工業核心區的就業，或確保英國重工業的未來」。

儘管CCUS技術因高成本和複雜性，應對全球暖化的效益備受質疑，英國仍力求成為全球碳捕集技術的領導者。

同時，聯合國（UN）政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）和國際能源總署（International Energy Agency, IEA）也持續提倡這項技術，尤其是在為難以脫碳的水泥和鋼鐵業減少二氧化碳足跡方面。

消費者 淨零 碳排放 碳足跡 英國 風險

延伸閱讀

研究建議早上9點前吃早餐 科學家稱有助降低罹患1疾病風險

全球經濟命脈的海底電纜頻遭攻擊 俄與西方混合戰開打

王宇光：盛開的舞蹈新星 點亮國際、在地創作動能

中國巨型使館逾千人抗議 英議員籲政府勿向北京低頭

相關新聞

PlayStation平台大當機！周末斷線24小時玩家哀號 已恢復正常

日本遊戲機大廠索尼（Sony）PlayStation Network的線上服務大斷線約24小時、全球各地玩家一片哀號之後...

和俄羅斯輸電網路斷聯 波羅的海3國改銜接歐盟電網

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛順利斷聯俄羅斯輸電網路後，今天將接上歐洲聯盟（EU）的電網，國安疑慮促使這3個波羅的海國家做出...

川普內閣力挺、降低對中依賴 資源爭奪戰延燒深海採礦

川普總統可望加持深海採礦的發展，因為無論國會或川普內閣，對從海底開採關鍵礦物的支持都有增無減。

1張照片即可生成逼真視頻…字節跳動推AI模型 增深偽影片憂慮

熱門短影音平台TikTok在美國命運生死未卜之際，其在北京的母公司「字節跳動」(ByteDance)本周悄悄發布了一種堪...

川普積極推動美企買下TikTok 馬斯克：沒興趣

川普總統就職當天以一紙行政命令，授予社群平台TikTok出售或下架的75天緩衝期，並不惜以總統之尊積極推動美國企業買下T...

飛機仿大雁飛行 減碳排、降燃料消耗

未來商業航班可能會像大雁一樣結隊飛行！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。