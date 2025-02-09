英國擬砸近9千億投資碳捕集 議員憂恐推高能源費用

英國國會議員近日呼籲政府評估，對「高風險」的碳捕集、利用與封存技術投入數以十億計英鎊，是否會增加消費者的能源支出。

法新社報導，英國工黨政府計劃投資將近220億英鎊（約新台幣8962億元）發展碳捕集、利用與封存（Carbon capture, utilisation and storage, CCUS）技術，以協助英國在2050年底前實現淨零碳排目標。

然而，英國國會下議院公共帳目委員會（Public Accounts Committee）對此表達擔憂，稱「政府支持未經驗證的新興技術來達成淨零，風險很高」。

跨黨派機構公共帳目委員會指出，這筆220億英鎊投資中，有3/4的資金將來自「向消費者徵收的費用，而英國民眾本就已經承擔全球數一數二高的能源費」。

委員會發現，政府未曾評估這項政策對家庭財務的影響，也沒有機制確保消費者能從中受惠、享有較低的電費。

公共帳目委員會主席克里夫頓－布朗（Geoffrey Clifton-Brown）表示：「這項政策將對消費者和工業電費造成非常重大的影響。」

CCUS技術的目的是透過捕捉二氧化碳並將其永久儲存於地下，以消除燃燒燃料發電和工業製程中所產生的碳排放。

英國政府發言人表示，這項技術「對於提升英國能源自主性非常重要」，並強調「如果沒有這項技術，就無法保護我們工業核心區的就業，或確保英國重工業的未來」。

儘管CCUS技術因高成本和複雜性，應對全球暖化的效益備受質疑，英國仍力求成為全球碳捕集技術的領導者。

同時，聯合國（UN）政府間氣候變遷問題小組（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）和國際能源總署（International Energy Agency, IEA）也持續提倡這項技術，尤其是在為難以脫碳的水泥和鋼鐵業減少二氧化碳足跡方面。