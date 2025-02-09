和俄羅斯輸電網路斷聯 波羅的海3國改銜接歐盟電網

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛順利斷聯俄羅斯輸電網路後，今天將接上歐洲聯盟（EU）的電網，國安疑慮促使這3個波羅的海國家做出此改變。

法新社報導，波羅的海3國都曾是前蘇聯加盟共和國，目前則為歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國。自從俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，3國亟思轉換電網。

俄烏戰爭使波海3國擔憂自身也會淪為目標，堅定力挺烏克蘭的3國也擔心俄羅斯會利用電力系統來脅迫它們。

歐盟負責能源事務的執委約根森（Dan Jorgensen）為了這次「歷史性的」電網轉換，昨天到訪愛沙尼亞首都塔林。他告訴記者：「此事關乎安全。歐洲國家不應在任何事物上仰賴俄羅斯。」

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）也稱，這是「全歐洲的重要事件」。