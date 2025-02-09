波羅的海國切割俄電網 盼提升能源安全

波羅的海三國正式與俄羅斯電網切割！立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞於8日宣布，正式停止從俄羅斯進口電力，並全面轉向歐洲電網供應。此舉為這些國家與俄羅斯能源脫鉤的重要一步，也加強與歐盟的能源合作。

3國自2022年後就沒有用俄羅斯石油，如今盼透過徹底斷電，擺脫對俄羅斯的依賴。

全面接軌歐洲電網

根據《德國之聲》報導，立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞三國原本與俄羅斯、白俄羅斯共享「BRELL」電網，但現在已完全轉接至歐洲大陸同步電網（ENTSO-E）。立陶宛能源部長達伊納柳內表示，這象徵波羅的海國家擺脫俄羅斯能源控制，提升電力安全與穩定性。

《英國廣播公司》提到，3國將會連接波蘭的電網，以整合進入歐洲電網。格拉斯哥大學波羅的海研究所教授史密斯表示，這是經過20幾年的努力完成的，當3小國加入北約與歐盟時，外界仍擔心3國對俄羅斯能源的依賴，而且3國與俄羅斯共享874公里的邊界，若有紛爭爆發後果將非常嚴重。

海底電纜屢遭破壞

另外，在過去18個月，波羅的海至少有11條海底電纜遭到毀損，拉脫維亞批評俄羅斯利用民間的底拖船破壞該國與芬蘭之間的海底電纜，但俄羅斯政府並未對此回應。拉脫維亞總統艾迪格茲強調，無法忍受俄羅斯的挑釁，總理賽里娜也強調，拉脫維亞正面臨國安的緊急時刻。

北約雖然未直接點名俄羅斯，但也決議派遣更多巡檢船在波羅的海巡邏，盼減少海底電纜遭破壞的狀況。愛沙尼亞網路安全中心主任阿瓦特則說，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，除了軍事行動以外，對烏克蘭與周遭國家也都有發動網路攻擊，包括駭客入侵與宣傳戰，讓波羅的海三國決心加速脫離對俄羅斯的任何依賴。

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