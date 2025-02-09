飛機仿大雁飛行 減碳排、降燃料消耗

未來商業航班可能會像大雁一樣結隊飛行！科學家正研究透過「V型編隊」飛行模式降低燃料消耗，進而減少碳排放。研究顯示，這種模仿大雁的飛行方式可讓航班更省油，進一步推動航空業的環保轉型。航空公司近來也推動仿生技術研究，盼增加飛行效率，例如像老鷹翅膀一樣的機翼，如荷葉般可阻絕蟲害的塗料等。

仿生設計助減排

根據《英國廣播公司》報導，歐洲航空業者正測試「V型編隊」飛行技術，該技術能利用氣流推力降低阻力，達到減少燃料消耗的效果。研究顯示，透過這種模式，航班燃油使用可減少5%至10%，若全面應用，每年可減少數百萬噸碳排放。專家表示，大雁飛行時會排列成V字形，後方鳥隻可利用前方鳥類產生的氣流減少體力消耗。

這一概念已被應用於戰機與無人機編隊，未來可能廣泛影響商業航空。達美航空與空中巴士就希望測試兩架客機在大西洋併飛，例如法國航空從紐約起飛，還有達美航空從邁阿密起飛，都要前往倫敦的班機就可適用。他們希望讓兩架伴飛的飛機能相距1.2海哩、相差高度至少303公尺，以達到最佳的伴飛效果。

推動綠色飛行

《泰國國家報》提到，除了仿生飛行設計，航空業者也積極尋求其他節能方式，例如開發新型生物燃料、改進發動機技術等。英國與歐盟正在合作研發新型機翼設計，以進一步提升飛行效率。德國化工大廠巴斯夫也與漢莎航空合作開發出鯊型「鯊魚皮」仿生薄膜， 預計可節省約1%的燃料和碳排放。

空巴也設立「新世代創新實驗室」，盼從老鷹的仿生結構，製造可彎曲的機翼，增加飛行效率；波音也與NASA合作研究荷葉，改善機身塗料以減少昆蟲干擾。業界專家認為，若航空公司能廣泛採用這些節能技術，未來航班的環境影響將大幅降低，有助於全球減碳目標的達成。

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