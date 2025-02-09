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面對川普關稅威脅 加拿大加深與歐盟經濟關係

中央社／ 布魯塞爾8日綜合外電報導
加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）今天告訴路透社說，面對美國關稅威脅下，加國希望加深與歐洲聯盟的經濟關係，維護全球貿易規範。（路透）
加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）今天告訴路透社說，面對美國關稅威脅下，加國希望加深與歐洲聯盟的經濟關係，維護全球貿易規範。（路透）

加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）今天告訴路透社說，面對美國關稅威脅下，加國希望加深與歐洲聯盟的經濟關係，維護全球貿易規範。

歐盟與加拿大2017年簽訂的自由貿易協定讓雙邊貿易增加了65%，可謂是受惠良多，兩方並於2021年建立原料夥伴關係。

伍鳳儀昨天先在日內瓦會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），接著今天與歐盟貿易政策執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）餐敘。

她表示，重要礦產和較小型企業會是與歐盟關注的重點之一。歐盟尤其傾向於建立夥伴關係來取得鋰、鎳等對能源轉型至關重要的金屬，藉以減少對中國的依賴。

加拿大同時正在推動出口多元化，早於2018年便設定目標，聚焦於2025年將美國以外的出口增加50%。伍鳳儀表示，加國不僅有望達標，還有可能超出目標。

加拿大去年12月和上個星期先後與印尼和厄瓜多達成貿易協定，目前正在努力深入印太地區。伍鳳儀下星期將率領一支包括200多家企業代表的代表團，訪問澳洲、新加坡和汶萊。

她說：「我們正與東南亞各國、東南亞國家協會（ASEAN）協商。我去年12月帶領一支龐大的加拿大企業代表團去了菲律賓，去了印尼、又去了諸如越南、馬來西亞、日本和韓國的市場。」

美國總統川普3日宣布暫緩對加國徵稅30天之前，渥太華當局曾揚言華府執意對加國採取行動，加國也將對美祭出報復性措施和司法程序。伍鳳儀表示，華府若執意實施關稅，加拿大將在世貿提出挑戰。

他說：「我們將考慮手中所有選項，因為加拿大是相信一個基於規範的貿易體系的國家。」

WTO 加拿大 歐盟 美國 自由貿易

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